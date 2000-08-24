Диетологи рассказали, кому не стоит есть помидоры

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Кому нельзя употреблять свежие помидоры.

Врачи поведали о вреде и пользе помидор.

При некоторых заболеваниях томаты могут нанести еще больший ущерб здоровью.

Всем любимые помидоры могут принести не только пользу, но и вред здоровью.