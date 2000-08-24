Раздел: Медицина
Названы простые методы избавления от похмелья
Эксперты поделились лучшими советами.
Выпить бокал-другой - с кем не бывает. Но частенько это заканчивается не очень хорошо. А иногда ну совсем не хорошо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Отныне можно забыть про утренний ад с головной болью и тошнотой. Учёные рассказали о том, как можно веселиться с употреблением алкогольных напитков практически без последствий, назвав пять простых советов для эффективной борьбы с похмельем.
По словам профессионального диетолога Аманды Гамильтон, не существует таких препаратов, которые сразу же убрали все симптомы похмелья, так как утренний ад, при котором человек вынужден мириться с тошнотой и головной болью, является важным периодом детоксикации организма. Однако, страдания можно облегчить, дав телу то, что ему необходимо.
По словам Гамильтон, перед сном после употребления изрядного количества алкоголя полезным будет выпить добавочную порцию воды, так как при распитии спиртного организм человека теряет в четыре раза больше жидкостей.
Читайте также: Эти способы помогут быстро избавиться от кашля
Кроме того, важнейшим шагом в борьбе с похмельем является ранний завтрак, пусть и через силу. Аманда добавила, что чашка утреннего кофе и физические упражнения позволят телу вновь найти свой ритм, как и достаточное количество отдыха, который необходим для полного восстановления организма.
Выпить бокал-другой - с кем не бывает. Но частенько это заканчивается не очень хорошо. А иногда ну совсем не хорошо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Отныне можно забыть про утренний ад с головной болью и тошнотой. Учёные рассказали о том, как можно веселиться с употреблением алкогольных напитков практически без последствий, назвав пять простых советов для эффективной борьбы с похмельем.
По словам профессионального диетолога Аманды Гамильтон, не существует таких препаратов, которые сразу же убрали все симптомы похмелья, так как утренний ад, при котором человек вынужден мириться с тошнотой и головной болью, является важным периодом детоксикации организма. Однако, страдания можно облегчить, дав телу то, что ему необходимо.
По словам Гамильтон, перед сном после употребления изрядного количества алкоголя полезным будет выпить добавочную порцию воды, так как при распитии спиртного организм человека теряет в четыре раза больше жидкостей.
Читайте также: Эти способы помогут быстро избавиться от кашля
Кроме того, важнейшим шагом в борьбе с похмельем является ранний завтрак, пусть и через силу. Аманда добавила, что чашка утреннего кофе и физические упражнения позволят телу вновь найти свой ритм, как и достаточное количество отдыха, который необходим для полного восстановления организма.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
148
0
Также советуем посмотреть
- Потешные фотки собак, готовых на все ради еды
- Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
- МИД Франции не считает миротворцев на Донбассе необходимыми
- Странные детские игрушки, созданные взрослыми с «больной» фантазией
- Суд оставил Савченко под стражей
- Забавные питомцы, ставшие обладателями нелепых причесок
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
- Щодо скасування виборів в ОРДЛО
- В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
- Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
- Як Нафтогаз пробиває «дно»
- Долой комплексы: в Николаеве на стадионе установили туалет с прозрачными стенами
- Размеры алиментов в Украине увеличились вдвое
- На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года
- НАБУ: безвідповідальність і упередженість
- Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»
- Искренность Медведчука – это подарок
- 73-летний тракторист одним ударом отправил в «нокаут» домушника
- «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
Оставьте свой комментарий