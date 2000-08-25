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Раздел: Медицина  
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Назван один из самых полезных продуктов для сердца

Назван один из самых полезных продуктов для сердцаНазваны полезные свойства рыбьего жира.

Полезные свойства рыбьего жира доказаны в ходе научных исследований.

Рыбий жир является средством профилактики многих серьезных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, атеросклероз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Он укрепляет иммунную систему, улучшает работу мозга, помогает справиться со стрессом и избавиться от депрессии. Эта добавка незаменима для роста и развития детей. И это не все свойства рыбьего жира, которые, однозначно, положительно влияют на организм

Здоровое сердце
Омега-3 жирные кислоты в рыбьем жире - прекрасные протекторы для сердца. Они снижают уровень триглицеридов в крови, таким образом уменьшая риск сердечных приступов и инсультов.

Память на века
Рыбий жир необходим для улучшения функций мозга. Те же самые Омега-3 жирные кислоты являются основными строительными блоками для мембран и клеточных структур. Наши нервные клетки также нуждаются в этих кислотах, а исследования показали, что ежедневный прием рыбьего жира действительно улучшает долгосрочную память.

Снижение веса
Конечно, похудеть без физической нагрузки и здорового питания не получится. Добавьте в рацион рыбий жир и он серьезно ускорит процесс сброса веса. Кроме того, рыбий жир сделает тренировки более эффективными.

Здоровые нервы
Серотонин - это ключевой химический элемент мозга, помогающий регулировать настроение. Рыбий жир повышает выработку серотонина, тем самым успокаивая нервную систему, улучшая настроение и корректируя социальное поведение.

Загрязнение воздуха
Согласно недавним исследованиям, омега-3 помогают предотвращать и даже лечить воспалительные процессы клеток, начавшиеся из-за воздействия загрязненного воздуха. Особенно важно принимать рыбий жир жителям больших городов.

Хорошее зрение
Регулярное употребление рыбьего жира снижает риск развития близорукости и помогает поддерживать здоровый уровень влаги в глазах. Проводите за монитором кучу времени? Рыбий жир вам просто необходим.

Красивая кожа
Благодаря своей способности восстанавливать клеточные мембраны, жирные кислоты омега-3 буквально «чинят» поврежденные клетки кожи изнутри. Мощный противовоспалительный эффект рыбьего жира помогает уменьшить покраснение и раздражение кожи.

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Антидепрессант
Согласно последним данным, добавки омега-3 жирных кислот могут быть полезны при лечении серьезной депрессии. Ученые даже доказали, что уровень депрессии ниже в странах, где люди употребляют много рыбы.
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 Теги: рыбий жир, польза для здоровья

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Сегодня, 14:08 » Автор: Ирина Шевченко
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