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Раздел: Медицина  
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Названы сладости, полезные для здоровья сердца

Названы сладости, полезные для здоровья сердцаХорошая новость для сладкоежек.

Шоколад может быть не только "запретным наслаждением", но и приносить пользу здоровью, в частности, сердечно-сосудистой системе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ученые уверяют, что умеренное потребление шоколада (не больше трех плиток в месяц) сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13 %.

Природные фенольные соединения флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, улучшают состояние сосудов и уменьшают воспаление.

Но не стоит им злоупотреблять, ведь составляющие шоколада, в частности, сахар и жир, больше вредят, чем помогают. У людей, потребляющих шоколад ежедневно, риск сердечных заболеваний возрастает на 17%.

Я считаю, шоколад важным источником флавоноидов, которые уменьшают воспаление и увеличивают "полезный" холестерол,
– отметил ведущий исследователь, доктор Чайякрит Криттанавонг из Нью-Йорка.

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По его мнению, наиболее полезным является черный шоколад, ведь он содержит больше флавоноидов и меньше сахара.
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 Теги: сладости, сердце

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Сегодня, 17:06 » Автор: Анна Мартынова
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