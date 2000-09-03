Раздел: Медицина
Ученые окрыли новый фрукт, способствующий похудению
Специалисты скармливали мышам мирциарию.
Это открытие принадлежит специалистам из университета Лаваля в Канаде. Фрукт, обладающий уникальными свойствами, растет в тропических лесах в дельте Амазонки.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Недавно обнаруженный учеными фрукт носит название мирциария сомнительная, однако аборигены именуют его «каму-каму». Он богат полифенолом, ускоряющим обмен веществ в несколько раз.
В рамках эксперимента специалисты скармливали мышам мирциарию сомнительную, в результате употребления которой они начали быстрее переваривать пищу, и как следствие процесс выведения углеводов из организма также ускорился. Это привело к уменьшению массы тела мышей в два раза, при этом кишечник грызунов быстро адаптировался к непривычной пищи за счет присутствия в составе фрукта большого количества витамина С.
Читайте также: Назван микроэлемент, способствующий похудению
В настоящее время канадские ученые приступили к созданию проекта клинических исследований, предусматривающих испытание экзота на людях. Вероятно, в будущем они смогут разработать эффективную методику похудения, базирующуюся на этом фрукте.
Это открытие принадлежит специалистам из университета Лаваля в Канаде. Фрукт, обладающий уникальными свойствами, растет в тропических лесах в дельте Амазонки.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Недавно обнаруженный учеными фрукт носит название мирциария сомнительная, однако аборигены именуют его «каму-каму». Он богат полифенолом, ускоряющим обмен веществ в несколько раз.
В рамках эксперимента специалисты скармливали мышам мирциарию сомнительную, в результате употребления которой они начали быстрее переваривать пищу, и как следствие процесс выведения углеводов из организма также ускорился. Это привело к уменьшению массы тела мышей в два раза, при этом кишечник грызунов быстро адаптировался к непривычной пищи за счет присутствия в составе фрукта большого количества витамина С.
Читайте также: Назван микроэлемент, способствующий похудению
В настоящее время канадские ученые приступили к созданию проекта клинических исследований, предусматривающих испытание экзота на людях. Вероятно, в будущем они смогут разработать эффективную методику похудения, базирующуюся на этом фрукте.
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