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Раздел: Медицина  
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Ученые окрыли новый фрукт, способствующий похудению

Ученые окрыли новый фрукт, способствующий похудениюСпециалисты скармливали мышам мирциарию.

Это открытие принадлежит специалистам из университета Лаваля в Канаде. Фрукт, обладающий уникальными свойствами, растет в тропических лесах в дельте Амазонки.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Недавно обнаруженный учеными фрукт носит название мирциария сомнительная, однако аборигены именуют его «каму-каму». Он богат полифенолом, ускоряющим обмен веществ в несколько раз.

В рамках эксперимента специалисты скармливали мышам мирциарию сомнительную, в результате употребления которой они начали быстрее переваривать пищу, и как следствие процесс выведения углеводов из организма также ускорился. Это привело к уменьшению массы тела мышей в два раза, при этом кишечник грызунов быстро адаптировался к непривычной пищи за счет присутствия в составе фрукта большого количества витамина С.

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В настоящее время канадские ученые приступили к созданию проекта клинических исследований, предусматривающих испытание экзота на людях. Вероятно, в будущем они смогут разработать эффективную методику похудения, базирующуюся на этом фрукте.
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 Теги: Ученые, фрукт, похудение

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Вчера, 23:45 » Автор: Едгар Букмирза
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