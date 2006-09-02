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Супрун посоветовала, как преодолеть постотпускной синдром

Супрун посоветовала, как преодолеть постотпускной синдромКак вернуться в рабочий ритм.

Резкий переход к обычному рабочему ритму после летнего отпуска может быть достаточно стрессовым. Об этом рассказала и.о главы Минздрава Ульяна Супрун. Она посоветовала украинцам, как самостоятельно побороть послеотпускной синдром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Когда отпуск или каникулы уже закончились, в воздухе чувствуется осень, а вместе с ней предчувствие напряженной и интенсивной работы, не все воспринимают это как - «наконец, уже надоел этот отдых!» Многим хотелось бы продолжить беззаботную жизнь. Поэтому момент перехода к обычному рабочему ритму может быть достаточно стрессовым», считает Супрун.

«Кто-то становится раздражительным, у кого подавляется настроение. Даже может повыситься температура, обостриться хронические болезни, появиться сонливость. [...] Согласно исследованиям более 75% всех заявлений об увольнении пишется именно после отпуска, при этом более 35% работников увольняются в первую неделю после возвращения с отдыха», утверждает автор.

Супрун советует правильно питаться, хорошо спать, чтобы перед работой или учебой поспать не менее 7-8 часов. Кроме того, находить время на дистанционирование от источников стресса и не переживать, если с рабочими планами пока не получается.

«Если во время работы вы преимущественно сидите - наверстывайте активность в другое время.

Она посоветовала начать с легкой разминки утром, отказаться от использования лифта и автомобиля, больше ходить пешком по разным маршрутам.

По ее словам, не следует сразу браться за сложные дела либо задания. Необходимо делать перерывы каждые 2-3 часа хотя бы по 10-15 минут в процессе рабочего либо учебного дня, а после работы побаловать себя приятной прогулкой либо покупкой, посещением театра либо походом в кино.

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«Прежде всего, нужно входить в работу и учебу постепенно, избегая резкого изменения темпа и наполненности жизни», - подчеркнула член правительства.
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 Теги: Супрун, отпуск

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Сегодня, 10:13 » Автор: Анна Мартынова
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