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​Медики рассказали, в чем опасность комариной слюны

​Медики рассказали, в чем опасность комариной слюныЭффект от воздействия комариной слюны на иммунитет достаточно длительный.

Укус комара - не просто досадная неприятность в виде долго зудящего пятна, папулы. Проведенные научные эксперименты доказали, что даже если слюна этого насекомого не заражена патогенными микроорганизмами, она оказывает негативное влияние на иммунную систему человека. Причем - с первого же укуса. Научные публикации в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases содержат аргументы, на которые опираются выводы и результаты заявлений ученых.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.

По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний в настоящее время более трети населения планеты (а это больше 2 млрд человек) проживают в регионах, где укус комара смертелен в буквальном смысле.

Комары являются переносчиками таких болезней, как лихорадка денге и Западного Нила, малярия, вирусы Зика и Чикунгунья, арбовирусные инфекции, туляремия. Лихорадка денге - крайне опасное заболевание. Каждый год лихорадкой денге заражаются от 50 до 528 миллионов человек и примерно от 10 000 до 20 000 умирают. Проблема в том, что вирус воздействует исключительно на человека. Таким образом, лишая возможности найти вакцину или лекарство в лабораторных условиях, ставя опыты на животных.

Но лабораторные мыши послужили науке для исследований воздействия комариной слюны. В частности, с помощью таких экспериментов было доказано отрицательное воздействие даже однократных комариных укусов на иммунитет и развитие ответных аллергических, аутоиммунных реакций организма. В случае поражения в организме мышей (и человека тоже) резко возрастает количество сигнальных частиц воспаления - цитокинов. Это означает, что любая инфекция будет развиваться более бурно, провоцируя сильные воспаления, осложнения. Также происходит активизация Т-хелперов, что приводит к возникновению или сильному обострению аллергических проявления. Вплоть до приводящих к серьезным последствиям и летальным исходам реакций (например, отеку Квинке(отек слизистой, кожи и подкожной клетчатки)).

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Эффект от воздействия комариной слюны на иммунитет достаточно длительный - порядка одной недели. В настоящее время принято решение продолжать исследования воздействия комариной слюны на человеческий организм.
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 Теги: ​Медики, комары, опасность

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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