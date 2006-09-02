​Медики рассказали, в чем опасность комариной слюны

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Невероятное медицинское открытие произошло в Индии. Приоткрыло занавес тайны о природе некоторых распространённых инфекционных заболеваний – изучение слюны человека. Установлено было, почему люди пожилые справляются лучше с новым штампом птичьего гриппа. Исследователи-биологи во главе с Чжэн Ли – протестировали слюну 180

В Греции пожилой мужчина умер, предположительно, от забытой лихорадки Денге. Это первый из зафиксированных случаев заболевания людей денге в Греции, более чем за 80 последних лет, сообщили органы здравоохранения страны. Мужчина, возраст которого был более 80 лет, скончался в конце августа. Согласно данным Греческого центра