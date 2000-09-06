Раздел: Медицина
Названа самая необычная причина набора лишнего веса
Ожирение может возникать из-за домашней пыли.
Чтобы обезопасить себя необходимо следить за чистотой дома. Согласно новому исследованию португальских учёных из университетов Авейро и Байра Интериор, химическое вещество, содержащееся в домашней пыли и других популярных вещах, заставляет набирать вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Этот химикат называется «обезогеном». Несмотря на дикое для многих название, оно является очень популярным во всех отраслях индустрии.
Обезоген используется в бытовом пластике, антипригарном покрытии, пестицидах, пищевых добавках, одежде и даже косметике.
Накопление этого элемента в организме приводит к нарушению переработки жиров и их отложению в теле человека, следствием чего является ожирение.
Чтобы обезопасить себя необходимо следить за чистотой дома, редко используя бытовую химию для уборки, питаться настоящими и свежими продуктами и реже использовать, но правильно утилизировать пластик.
Читайте также: Медики рассказали об опасности похудения
В 2017 году Организация экономического сотрудничества и развития представила рейтинг стран по количеству полных людей, где лидирующие позиции заняли «грязные» государства-члены Организации: США, Мексика и Венгрия.
Чтобы обезопасить себя необходимо следить за чистотой дома. Согласно новому исследованию португальских учёных из университетов Авейро и Байра Интериор, химическое вещество, содержащееся в домашней пыли и других популярных вещах, заставляет набирать вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Этот химикат называется «обезогеном». Несмотря на дикое для многих название, оно является очень популярным во всех отраслях индустрии.
Обезоген используется в бытовом пластике, антипригарном покрытии, пестицидах, пищевых добавках, одежде и даже косметике.
Накопление этого элемента в организме приводит к нарушению переработки жиров и их отложению в теле человека, следствием чего является ожирение.
Чтобы обезопасить себя необходимо следить за чистотой дома, редко используя бытовую химию для уборки, питаться настоящими и свежими продуктами и реже использовать, но правильно утилизировать пластик.
Читайте также: Медики рассказали об опасности похудения
В 2017 году Организация экономического сотрудничества и развития представила рейтинг стран по количеству полных людей, где лидирующие позиции заняли «грязные» государства-члены Организации: США, Мексика и Венгрия.
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