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Раздел: Медицина  
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Назван один из самых полезных продуктов для сердца

Назван один из самых полезных продуктов для сердцаОливковое масло помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты.

Пища с высоким содержанием ненасыщенного жира может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Идеальным продуктом в этом вопросе является оливковое масло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.

Аполипопротеин A-IV, известный как ApoA-IV, представляет собой белок плазмы крови. Уровни ApoA-IV увеличиваются после потребления продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров, таких как оливковое масло. Чем выше ApoA-IV в крови, тем меньше шансов у человека получить инфаркт или инсульт.

Новые исследования Центра биотехнологий Кинана (KRCBS) показали, что ApoA-IV является тормозным фактором для повышенного производства тромбоцитов, которые играют ключевую роль в заболеваниях сердца и сосудов. Тромбоциты могут вызвать закупорку сосудов, которая блокирует кровоток, что приводит к тромбозу, что является наиболее распространенной причиной инфарктов, инсультов и смерти от них по всему миру.

ApoA-IV увеличивает циркулирующую крови почти сразу после попадания ненасыщенных жиров в организм, снижает гиперактивность и склеивание тромбоцитов, тем самым уменьшая воспаление после еды и риск сердечного приступа и инсульта.

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Исследование также показало, что ApoA-IV имеет свой собственный циркадный ритм – он наиболее активен в течение ночи и наименее активен утром. Таким образом, хороший сон и потребление оливкового масла – ключ борьбы с проблемами сердца.
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 Теги: оливковое масло, польза для сердца

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Сегодня, 14:39 » Автор: Ирина Шевченко
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