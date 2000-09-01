Назван один из самых полезных продуктов для сердца

Оливковое масло помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты.



Пища с высоким содержанием ненасыщенного жира может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.



Идеальным продуктом в этом вопросе является оливковое масло, пишет



Аполипопротеин A-IV, известный как ApoA-IV, представляет собой белок плазмы крови. Уровни ApoA-IV увеличиваются после потребления продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров, таких как оливковое масло. Чем выше ApoA-IV в крови, тем меньше шансов у человека получить инфаркт или инсульт.



Новые исследования Центра биотехнологий Кинана (KRCBS) показали, что ApoA-IV является тормозным фактором для повышенного производства тромбоцитов, которые играют ключевую роль в заболеваниях сердца и сосудов. Тромбоциты могут вызвать закупорку сосудов, которая блокирует кровоток, что приводит к тромбозу, что является наиболее распространенной причиной инфарктов, инсультов и смерти от них по всему миру.



ApoA-IV увеличивает циркулирующую крови почти сразу после попадания ненасыщенных жиров в организм, снижает гиперактивность и склеивание тромбоцитов, тем самым уменьшая воспаление после еды и риск сердечного приступа и инсульта.



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Исследование также показало, что ApoA-IV имеет свой собственный циркадный ритм – он наиболее активен в течение ночи и наименее активен утром. Таким образом, хороший сон и потребление оливкового масла – ключ борьбы с проблемами сердца. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пища с высоким содержанием ненасыщенного жира может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.Идеальным продуктом в этом вопросе является оливковое масло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua Аполипопротеин A-IV, известный как ApoA-IV, представляет собой белок плазмы крови. Уровни ApoA-IV увеличиваются после потребления продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров, таких как оливковое масло. Чем выше ApoA-IV в крови, тем меньше шансов у человека получить инфаркт или инсульт.Новые исследования Центра биотехнологий Кинана (KRCBS) показали, что ApoA-IV является тормозным фактором для повышенного производства тромбоцитов, которые играют ключевую роль в заболеваниях сердца и сосудов. Тромбоциты могут вызвать закупорку сосудов, которая блокирует кровоток, что приводит к тромбозу, что является наиболее распространенной причиной инфарктов, инсультов и смерти от них по всему миру.ApoA-IV увеличивает циркулирующую крови почти сразу после попадания ненасыщенных жиров в организм, снижает гиперактивность и склеивание тромбоцитов, тем самым уменьшая воспаление после еды и риск сердечного приступа и инсульта.Исследование также показало, что ApoA-IV имеет свой собственный циркадный ритм – он наиболее активен в течение ночи и наименее активен утром. Таким образом, хороший сон и потребление оливкового масла – ключ борьбы с проблемами сердца.



