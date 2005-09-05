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Врачи напомнили о пользе ходьбы для сердечников

Врачи напомнили о пользе ходьбы для сердечниковКардиологи сравнили ходьбу с лекарственными препаратами

По словам медиков, пожилым женщинам нужно больше ходить, если они хотят снизить риск сердечной недостаточности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

И скорость здесь не играет особой роли, передает health info со ссылкой на «Меддейли». Было проведено исследование с участием более 137000 женщин 50-79 лет. В целом физическая активность снижала риск сердечной недостаточности на 25%. На самом деле, она была столь же эффективна, как и лекарственные препараты.

Эксперты подчеркивают: дело не в интенсивности, а в количестве физической активности. С возрастом сердечная мышца становится слабее и перестает с прежней эффективностью прогонять кровь. Поэтому важно поддерживать ее в рабочем состоянии тренировками.

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Ученые подсчитали: каждые дополнительные 30-45 минут активность в день в среднем давали снижение риска сердечной недостаточности на 9%, а риска сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса - на 8%. Риск сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса падал на 10%.
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 Теги: сердце, ходьба

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Сегодня, 13:55 » Автор: Татьяна Ларина
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