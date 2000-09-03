Раздел: Медицина
Супрун назвала украинцам универсальное лекарство от болезней
Просто улыбайтесь.
Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила о пользе смеха для здоровья, который можно сравнить даже с пользой сбалансированной диеты и физической активности, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
Из исследуемых терапевтических эффектов преимущества смеха было обнаружено во многих направлениях медицинской помощи, включая реабилитацию, онкологические заболевания и в психиатрии. Некоторые исследования даже указывают, что смех способен улучшать когнитивные функции людей пожилого возраста, пишет Супрун.
"Смех повышает настроение, чем способен нивелировать вред стресса и ощущения тревожности. Ведь такие негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему. Как следствие мы становимся более уязвимыми к различным заболеваниям", - отметила она.
Кроме того, регулярно появляются новые исследования, которые связывают стресс с развитием различных заболеваний и состояний. Именно смех вызывает противоположные реакции и процессы, по сравнению со стрессом. Он останавливает выработку гормона кортизола и одновременно стимулирует выработку нейромедиаторов (биологически активных химических веществ), таких как дофамин, которые способствуют лучшему самочувствию и оказывают успокаивающее действие.
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"Как правило, именно благодаря свойству подавлять стресс, смех считают полезным для здоровья: начиная от его способности уменьшать воспаление к улучшению кровотока", - подытожила Супрун.
Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила о пользе смеха для здоровья, который можно сравнить даже с пользой сбалансированной диеты и физической активности, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
Из исследуемых терапевтических эффектов преимущества смеха было обнаружено во многих направлениях медицинской помощи, включая реабилитацию, онкологические заболевания и в психиатрии. Некоторые исследования даже указывают, что смех способен улучшать когнитивные функции людей пожилого возраста, пишет Супрун.
"Смех повышает настроение, чем способен нивелировать вред стресса и ощущения тревожности. Ведь такие негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему. Как следствие мы становимся более уязвимыми к различным заболеваниям", - отметила она.
Кроме того, регулярно появляются новые исследования, которые связывают стресс с развитием различных заболеваний и состояний. Именно смех вызывает противоположные реакции и процессы, по сравнению со стрессом. Он останавливает выработку гормона кортизола и одновременно стимулирует выработку нейромедиаторов (биологически активных химических веществ), таких как дофамин, которые способствуют лучшему самочувствию и оказывают успокаивающее действие.
Читайте также: Химики создали универсальное лекарство от простуды
"Как правило, именно благодаря свойству подавлять стресс, смех считают полезным для здоровья: начиная от его способности уменьшать воспаление к улучшению кровотока", - подытожила Супрун.
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