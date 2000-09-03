Раздел: Медицина
Медики рассказали, как облегчить токсикоз при беременности
Токсикоз очень большая проблема для беременных.
Ранние сроки беременности у многих женщин сопровождаются рвотой, тошнотой и нарушением аппетита, все это причиняет будущей маме немалый дискомфорт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Почему беременных мучает токсикоз и когда он считается нормой?
Первые четыре недели после момента зачатия малыша, женщина, как правило, не ощущает существенных изменений в своем организме и не чувствует ни какого дискомфорта.
На протяжении следующих восьми недель происходит эндокринная перестройка, она и приводит к токсикозу. Судя по отзывам беременных, мучает он обычно по утрам или вечером, после утомительного дня. После двенадцатой недели беременности, когда плод сформирован, гормональный фон, как правило, становится стабильным и тошнотные ощущения пропадают.
Если токсикоз не исчез после первого триместра, это может свидетельствовать тот факт, что внутренние органы работают с нарушениями. В дальнейшем это может вызвать осложнения.
токсикоз
Легкая тошнота на 5-12 неделях беременности, по мнению большинства гинекологов, вполне нормальное явление. В медицине он носит название ранний токсикоз. Если помимо тошноты, женщину беспокоит частая рвота или же все началось на более поздних сроках нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Поздний токсикоз может быть вариантом нормы, однако врач должен изучить состояние мамы, чтобы понять, что вызывает чувство тошноты в этот период.
Режим питания для борьбы с токсикозом
Женщинам, страдающим токсикозом на ранних сроках беременности, рекомендуется придерживаться следующих советов:
1.Отказаться от жареной, копченой, острой пищи, газированной воды.
2.Лучше сделать упор на свежие овощи и фрукты, постное мясо, курицу, рыбу, приготовленное без добавления специй на пару или в процессе тушения.
3.Есть небольшими порциями.
4.С утра, перед тем как встать, съедать дольку цитрусового, сухарь или сухофрукт.
5.В течение дня употреблять минеральную воду без газа, которую пить небольшими годками.
Народные средства для избавления от токсикоза
Избавиться от токсикоза без лекарств вполне возможно. Есть домашние способы снятия тошноты у беременных. Народные методы могут быть даже более эффективнее, чем лекарства, но важно понимать, что консультация врача также необходима. Многие женщин утверждают, что хорошим средством в борьбе с токсикозом будет следующий питьевой раствор: пол грамма аскорбиновой кислот, морс из клюквы или настойка шиповника.
Для приготовления настоя шиповника нужно насыпать его в столовую ложку и смешать в кастрюле с двумя стаканами горячей воды. Нагревать на протяжении двадцати минут и далее оставить настаиваться в термосе. Пить по пол стакана после еды пару раз в день. Можно добавлять туда ложку мёда.
Для клюквенного морса нужно: хорошенько размять 150 г клюквы (можно в блендере). Смесь залить горячей водой и дать настояться в течение пары часов. После процедить, и добавить сахарного песка по вкусу. В полученный напиток можно добавить ягодный сок и сок лимона. Пить небольшими глотками в момент тошнотных ощущений.
В качестве облегчающего тошноту средства можно также использовать апельсиновый, томатный или же сок грейпфрута. Они, благодаря тому, что содержат в своём составе большое количество минералов, витаминов и иных полезных веществ, оказывают благоприятное воздействие на организм и освобождают его от тошнотных ощущений. Когда на улице слишком жарко, в сок можно добавлять кубики льда.
беременность и токсикоз
Для снижения тошных ощущений можно дышать различными маслами, например, розы. Начинать нужно с нескольких минут, постепенно увеличивая время.
Также хорошим помощником считается травиной чай, например, мятный или смородиновый.
Массаж, помогающий облегчить токсикоз
Некоторым беременным в борьбе с токсикозом помогает китайский точечный массаж. Его нужно проводить несколько раз за день, не более одной минуты. Такой массаж включает в себя воздействие на следующие точки:
•в месте, где линия, проведённая через соски соприкасается с внутренним краем молочной железы;
•между указательным и большим пальцем;
•для поиска следующих точек нужно выполнить следующие действия: на колено положить раскрытую руку и в месте соприкосновения безымянного пальца с коленом будет углубление, оно и является искомой точкой;
Читайте также: Медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья
•и последняя точка ищется так: левую руку нужно положить к верху ладонью, сверху накрыть правой ладошкой, так, чтобы основания оказались на сгибе левой кисти. Эту тоску и нужно массировать.
Если женщина перенесла испуг или перенервничала
Когда женщина довольно сильно перенервничала или испугалась, тошнотные ощущения могут усиливаться, так как нервная система находится в возбуждённом состоянии. Сама по себе тошнота является симптомом панического припадка. Такие приступы наиболее распространены среди женщин со слабой нервной системой или же, если трассирующая ситуация длилась длительный период времени. Для сглаживания эмоций может помочь успокаивающий травиной чай или дыхательная гимнастика.
Что делать если укачало в транспорте?
Беременных может укачивать в транспорте. Такое можно встретить часто у беременных. Лучше всего ездить только на передних сидениях и смотреть на дорогу сквозь лобовое стекло. Не рекомендуется следить за дорогой в боковые окна или занимать место спиной по направлению пути. Лучше всего, за час-два по поездки не употреблять ничего в пищу, кроме простой воды. Не стоит употреблять никакие специальные препараты против укачивания, предварительно не проконсультировавшись с врачом.
беременность
Как правило, симптомы раннего токсикоза проходят к 12 недели беременность. Для облегчения его течения рекомендуется соблюдать пищевой режим, достаточно отдыхать (обязательный полноценный сон), не пренебрегать прогулками на свежем воздухе (не менее 2-х часов в день), ограждать себя от волнений и расстройств.
Ранние сроки беременности у многих женщин сопровождаются рвотой, тошнотой и нарушением аппетита, все это причиняет будущей маме немалый дискомфорт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Почему беременных мучает токсикоз и когда он считается нормой?
Первые четыре недели после момента зачатия малыша, женщина, как правило, не ощущает существенных изменений в своем организме и не чувствует ни какого дискомфорта.
На протяжении следующих восьми недель происходит эндокринная перестройка, она и приводит к токсикозу. Судя по отзывам беременных, мучает он обычно по утрам или вечером, после утомительного дня. После двенадцатой недели беременности, когда плод сформирован, гормональный фон, как правило, становится стабильным и тошнотные ощущения пропадают.
Если токсикоз не исчез после первого триместра, это может свидетельствовать тот факт, что внутренние органы работают с нарушениями. В дальнейшем это может вызвать осложнения.
токсикоз
Легкая тошнота на 5-12 неделях беременности, по мнению большинства гинекологов, вполне нормальное явление. В медицине он носит название ранний токсикоз. Если помимо тошноты, женщину беспокоит частая рвота или же все началось на более поздних сроках нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Поздний токсикоз может быть вариантом нормы, однако врач должен изучить состояние мамы, чтобы понять, что вызывает чувство тошноты в этот период.
Режим питания для борьбы с токсикозом
Женщинам, страдающим токсикозом на ранних сроках беременности, рекомендуется придерживаться следующих советов:
1.Отказаться от жареной, копченой, острой пищи, газированной воды.
2.Лучше сделать упор на свежие овощи и фрукты, постное мясо, курицу, рыбу, приготовленное без добавления специй на пару или в процессе тушения.
3.Есть небольшими порциями.
4.С утра, перед тем как встать, съедать дольку цитрусового, сухарь или сухофрукт.
5.В течение дня употреблять минеральную воду без газа, которую пить небольшими годками.
Народные средства для избавления от токсикоза
Избавиться от токсикоза без лекарств вполне возможно. Есть домашние способы снятия тошноты у беременных. Народные методы могут быть даже более эффективнее, чем лекарства, но важно понимать, что консультация врача также необходима. Многие женщин утверждают, что хорошим средством в борьбе с токсикозом будет следующий питьевой раствор: пол грамма аскорбиновой кислот, морс из клюквы или настойка шиповника.
Для приготовления настоя шиповника нужно насыпать его в столовую ложку и смешать в кастрюле с двумя стаканами горячей воды. Нагревать на протяжении двадцати минут и далее оставить настаиваться в термосе. Пить по пол стакана после еды пару раз в день. Можно добавлять туда ложку мёда.
Для клюквенного морса нужно: хорошенько размять 150 г клюквы (можно в блендере). Смесь залить горячей водой и дать настояться в течение пары часов. После процедить, и добавить сахарного песка по вкусу. В полученный напиток можно добавить ягодный сок и сок лимона. Пить небольшими глотками в момент тошнотных ощущений.
В качестве облегчающего тошноту средства можно также использовать апельсиновый, томатный или же сок грейпфрута. Они, благодаря тому, что содержат в своём составе большое количество минералов, витаминов и иных полезных веществ, оказывают благоприятное воздействие на организм и освобождают его от тошнотных ощущений. Когда на улице слишком жарко, в сок можно добавлять кубики льда.
беременность и токсикоз
Для снижения тошных ощущений можно дышать различными маслами, например, розы. Начинать нужно с нескольких минут, постепенно увеличивая время.
Также хорошим помощником считается травиной чай, например, мятный или смородиновый.
Массаж, помогающий облегчить токсикоз
Некоторым беременным в борьбе с токсикозом помогает китайский точечный массаж. Его нужно проводить несколько раз за день, не более одной минуты. Такой массаж включает в себя воздействие на следующие точки:
•в месте, где линия, проведённая через соски соприкасается с внутренним краем молочной железы;
•между указательным и большим пальцем;
•для поиска следующих точек нужно выполнить следующие действия: на колено положить раскрытую руку и в месте соприкосновения безымянного пальца с коленом будет углубление, оно и является искомой точкой;
Читайте также: Медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья
•и последняя точка ищется так: левую руку нужно положить к верху ладонью, сверху накрыть правой ладошкой, так, чтобы основания оказались на сгибе левой кисти. Эту тоску и нужно массировать.
Если женщина перенесла испуг или перенервничала
Когда женщина довольно сильно перенервничала или испугалась, тошнотные ощущения могут усиливаться, так как нервная система находится в возбуждённом состоянии. Сама по себе тошнота является симптомом панического припадка. Такие приступы наиболее распространены среди женщин со слабой нервной системой или же, если трассирующая ситуация длилась длительный период времени. Для сглаживания эмоций может помочь успокаивающий травиной чай или дыхательная гимнастика.
Что делать если укачало в транспорте?
Беременных может укачивать в транспорте. Такое можно встретить часто у беременных. Лучше всего ездить только на передних сидениях и смотреть на дорогу сквозь лобовое стекло. Не рекомендуется следить за дорогой в боковые окна или занимать место спиной по направлению пути. Лучше всего, за час-два по поездки не употреблять ничего в пищу, кроме простой воды. Не стоит употреблять никакие специальные препараты против укачивания, предварительно не проконсультировавшись с врачом.
беременность
Как правило, симптомы раннего токсикоза проходят к 12 недели беременность. Для облегчения его течения рекомендуется соблюдать пищевой режим, достаточно отдыхать (обязательный полноценный сон), не пренебрегать прогулками на свежем воздухе (не менее 2-х часов в день), ограждать себя от волнений и расстройств.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
171
0
Также советуем посмотреть
- Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
- Веселимся: подборка отличных анекдотов на воскресенье
- Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
- Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
- Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
- Смешные фотки детей, слишком рано узнавших правду о мире
- «Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
- В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
- В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
Оставьте свой комментарий