Медики рассказали, как облегчить токсикоз при беременности

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Многие женщины на ранней стадии беременности очень страдают о тошноты и особенно по утрам.

Первый триместр беременности – один из самых ответственных периодов беременности, который сопровождается крайне не приятной особенностью – ранний токсикоз. Токсикоз обычно припадает на 6-7 неделю беременности. Говорят, что избежать токсикоза невозможно, но для начала, давайте разберемся с его причинами. И оказывается, что