Раздел: Медицина
Названы опасные последствия постоянного недосыпания
Отсыпаться нужно хотя бы по выходным.
Ученые из медшколы в Пенсильвании исследовали познавательные процессы, происходящие у пациентов с расстройствами сна. Специалисты выяснили, что из-за хронических недосыпаний в генах происходят изменения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Участниками исследования стали 32 человека, не имевших проблем со здоровьем. Их возраст находился в пределах 26-53 лет. Первые 2 ночи сон добровольцев длился по 8 часов, после этого они имели 39-часовой период бодрствования. Следующие 2 ночи испытуемые спали по 10 часов. За указанное время учёные 6 раз брали у них образцы крови для анализа микроРНК, а также предлагали исследуемым пройти тесты на выявление уровня внимания и памяти.
«Собранная нами информация и результаты эксперимента впервые засвидетельствовали способность микроРНК к реагированию на полное отсутствие сна. Мы также выявили негативную взаимосвязь между недосыпанием и психологическим стрессом. Согласно исследованию, у каждого индивидуума изменения в познавательных процессах оказывались устойчивыми», – рассказал соавтор научной работы Намни Гоэль.
Существует множество патологий, связанных с нарушением сна. Помимо самой известной из них – бессонницы, – различают: скрежетание зубами, задержку дыхания, дневную сонливость, ночные кошмары, лунатизм, фобию сна, непроизвольные подёргивания конечностей, ускоренное движение глаз и прочее.
Учёные из Пенсильвании уверены, что благодаря полученным им новым данным об изменениях, происходящих из-за недосыпания в генах, медицина вскоре сможет своевременно выявлять людей, нуждающихся в корректировках их психического состояния во избежание впоследствии у них возникновения патологий, связанных с недостатком сна.
Напомним, что шведские ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 48 тысяч человек и заметили, что риск ранней смерти был выше у тех, кто постоянно недосыпал все семь дней в неделю, но был не выше обычного у тех, кто хотя бы два дня в неделю позволял себе спать столько сколько хочется.
Если вы всю неделю допоздна засиживались на работе, заполночь заканчивали смотреть сериалы или недобирали часы сна по другой причине, вы, скорее всего, нанесли вред своему здоровью.
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Но не расстраивайтесь, а постарайтесь отоспаться в выходные. Исследование шведских ученых, опубликованное в журнале Journal of Sleep Research, показало, что люди, которые спят меньше пяти часов в течение рабочей недели, но отсыпаются в выходные, проживают столько же, сколько те, кто высыпается каждый день. А вот людям, которые не высыпались ни в будни, ни в выходные, чаще умирали рано.
Ученые из медшколы в Пенсильвании исследовали познавательные процессы, происходящие у пациентов с расстройствами сна. Специалисты выяснили, что из-за хронических недосыпаний в генах происходят изменения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Участниками исследования стали 32 человека, не имевших проблем со здоровьем. Их возраст находился в пределах 26-53 лет. Первые 2 ночи сон добровольцев длился по 8 часов, после этого они имели 39-часовой период бодрствования. Следующие 2 ночи испытуемые спали по 10 часов. За указанное время учёные 6 раз брали у них образцы крови для анализа микроРНК, а также предлагали исследуемым пройти тесты на выявление уровня внимания и памяти.
«Собранная нами информация и результаты эксперимента впервые засвидетельствовали способность микроРНК к реагированию на полное отсутствие сна. Мы также выявили негативную взаимосвязь между недосыпанием и психологическим стрессом. Согласно исследованию, у каждого индивидуума изменения в познавательных процессах оказывались устойчивыми», – рассказал соавтор научной работы Намни Гоэль.
Существует множество патологий, связанных с нарушением сна. Помимо самой известной из них – бессонницы, – различают: скрежетание зубами, задержку дыхания, дневную сонливость, ночные кошмары, лунатизм, фобию сна, непроизвольные подёргивания конечностей, ускоренное движение глаз и прочее.
Учёные из Пенсильвании уверены, что благодаря полученным им новым данным об изменениях, происходящих из-за недосыпания в генах, медицина вскоре сможет своевременно выявлять людей, нуждающихся в корректировках их психического состояния во избежание впоследствии у них возникновения патологий, связанных с недостатком сна.
Напомним, что шведские ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 48 тысяч человек и заметили, что риск ранней смерти был выше у тех, кто постоянно недосыпал все семь дней в неделю, но был не выше обычного у тех, кто хотя бы два дня в неделю позволял себе спать столько сколько хочется.
Если вы всю неделю допоздна засиживались на работе, заполночь заканчивали смотреть сериалы или недобирали часы сна по другой причине, вы, скорее всего, нанесли вред своему здоровью.
Читайте также: Известное лекарство признано опасным для организма
Но не расстраивайтесь, а постарайтесь отоспаться в выходные. Исследование шведских ученых, опубликованное в журнале Journal of Sleep Research, показало, что люди, которые спят меньше пяти часов в течение рабочей недели, но отсыпаются в выходные, проживают столько же, сколько те, кто высыпается каждый день. А вот людям, которые не высыпались ни в будни, ни в выходные, чаще умирали рано.
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