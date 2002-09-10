Раздел: Медицина
Офтальмологи подсказали, как восстановить зрение в домашних условиях
Рекомендуется поедать пищу с высоким содержанием витаминов А и С.
Для хорошего зрения медики советуют, есть определенные продукты, которые способны защищать сосуды и обеспечивать необходимое кровообращение структуры глаза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На первом плане стоит морковь, полезные свойства для сохранения зрения которой известны давно. Употребление этого овоща помогает организму насытиться бета-каротином с дальнейшим его преобразованием в витамин А, который принимает участие в процессе восстановления функций глаз и предотвращения куриной слепоты.
Важно также поедать и чернику. Данная ягода богата на витамин С, влияющим на остроту зрения. Этот продукт может снимать усталость глаз после длительного просмотра телевидения или работы за ноутбуком.
Помимо этого, нужно помнить про шпинат, снижающим риск появления катаракты и возрастной слепоты.
Позитивны для улучшения зрения куриные яйца и апельсины, в которых тоже имеется нужное для глаз содержание витаминов А и С. Австралийские ученые выяснили, что если съедать каждый день по оранжевому фрукту, это снижает риск развития дегенерации желтого пятна сетчатки глаз на 60%.
Эксперты The Westmead Institute в течение 15 лет наблюдали за 2 тысячами австралийцев - все они были старше 50 лет. Именно в этом возрасте начинается ухудшение зрения, развивается дегенерация желтого пятна, которая является распространенной причиной потери зрения. Каждый седьмой австралиец после 50 имеет признаки дегенерации.
Читайте также: Названы пять самых полезных для зрения продуктов
Заболевание лечению не поддается, поэтому нужно постараться предупредить его развитие. Оказалось, что для этого прекрасно подходят апельсины - даже если съедать их не каждый день, а по одному в неделю, уже будет эффект.
Для хорошего зрения медики советуют, есть определенные продукты, которые способны защищать сосуды и обеспечивать необходимое кровообращение структуры глаза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На первом плане стоит морковь, полезные свойства для сохранения зрения которой известны давно. Употребление этого овоща помогает организму насытиться бета-каротином с дальнейшим его преобразованием в витамин А, который принимает участие в процессе восстановления функций глаз и предотвращения куриной слепоты.
Важно также поедать и чернику. Данная ягода богата на витамин С, влияющим на остроту зрения. Этот продукт может снимать усталость глаз после длительного просмотра телевидения или работы за ноутбуком.
Помимо этого, нужно помнить про шпинат, снижающим риск появления катаракты и возрастной слепоты.
Позитивны для улучшения зрения куриные яйца и апельсины, в которых тоже имеется нужное для глаз содержание витаминов А и С. Австралийские ученые выяснили, что если съедать каждый день по оранжевому фрукту, это снижает риск развития дегенерации желтого пятна сетчатки глаз на 60%.
Эксперты The Westmead Institute в течение 15 лет наблюдали за 2 тысячами австралийцев - все они были старше 50 лет. Именно в этом возрасте начинается ухудшение зрения, развивается дегенерация желтого пятна, которая является распространенной причиной потери зрения. Каждый седьмой австралиец после 50 имеет признаки дегенерации.
Читайте также: Названы пять самых полезных для зрения продуктов
Заболевание лечению не поддается, поэтому нужно постараться предупредить его развитие. Оказалось, что для этого прекрасно подходят апельсины - даже если съедать их не каждый день, а по одному в неделю, уже будет эффект.
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