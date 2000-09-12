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Раздел: Медицина  
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Для украинских курильщиков подготовили новый запрет

Для украинских курильщиков подготовили новый запрет Один из видов сигарет может быть запрещен в Украине.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект, который должен внести изменения в закон «О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» и предусматривает полный запрет на торговлю и импорт ароматизированных табачных изделий на территории Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.

Кроме этого, предлагается запретить сигареты с ароматизаторами в любом из их компонентов. Речь идет о капсулах, фильтрах, упаковках и о прочих технических модификациях, которые делают сигаретный дым еще интенсивнее.

Новый законопроект также предусматривает штрафные санкции. Так, за розничную торговлю подобными изделиями предусматривается штраф от 5 до 10 тысяч гривень, за импорт и реализацию ароматизированных сигарет - от 10 до 50 тысяч гривень а за производство соответствующих изделий и их ввод в обращение - от 50 до 200 тысяч гривень.

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Отмечается, что новый законопроект предлагается в рамках Директивы Европейского союза 2014/40/ЕС «О сближении законов, правил и административных положений государств-членов, касающихся производства, презентации и продажи табака и сопутствующих товаров».
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 Теги: сигареты, запрет

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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