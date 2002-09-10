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Раздел: Медицина  
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Названы эффективные продукты для профилактики сахарного диабета

Названы эффективные продукты для профилактики сахарного диабета Ученые назвали продукты, снижающие риск диабета второго типа.

Цельнозерновой хлеб, макаронные изделия из цельнозерновой муки и другие цельнозерновые продукты могут служить профилактикой сахарного диабета 2 типа.

К такому выводу пришли датские ученые из Cancer Society Research Center, передает Хроника.инфо со ссылкой на proman.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные опросов о рационе и режиме питания более 55 тысяч датчан в возрасте от 50 до 65 лет. Большинство из опрошенных имели лишний вес, за а время 15-летних наблюдений почти 7,4 тысячи человек получили диагноз «сахарный диабет второго типа».

Изучив дневники питания испытуемых, ученые выяснили, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов понижает риск заболевания диабетом второго типа: на 11% для мужчин и на 7% для женщин.

Отличие заключается в том, что у мужчин снижение рисков развития диабета наблюдалось в отношении продуктов из любых зерен (пшеница, рожь, овес), то женщинам помогали только пшеница и овес.

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По мнению ученых, все дело в уникальном наборе компонентов: клетчатка, витамины, минеральные вещества, белки и фитонутриенты. По рекомендациям диетологов, в день следует съедать 3-4 порции цельнозерновых продуктов. Одна порция – это один кусок хлеба, или чашка готовых к употреблению злаков, или полчашки готового риса, макаронов. Чем более активен человек, тем больше цельнозерновых продуктов ему требуется ежедневно
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 Теги: продукты, профилактика диабета

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Сегодня, 13:45 » Автор: Ирина Шевченко
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