Раздел: Медицина
Косметологи подсказали, как "подтянуть" лицо в домашних условиях
Лучшие лифтинг-маски, которые можно сделать дома.
Подтянуть овал лица, устранить мелкие морщинки, в считанные минуты придать лицу свежий и отдохнувший вид – вот на что способны подтягивающие маски, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.
Все подтягивающие маски наносят строго по массажным линиям, не забывая про шею. Перед нанесением кожу нужно обязательно очистить, при необходимости используя скраб. Во время процедуры рекомендуется расслабить мышцы лица и не разговаривать. После использования маски обязательно используйте свой увлажняющий крем для лица.
Лифтинг-маски, в независимости от ингредиентов, нельзя использовать в следующих случаях:
• возраст до 30 лет; • ранки, ссадины и заболевания кожи; • аллергические реакции; • ожирение; • проведенная менее шести месяцев назад пластическая операция; • сахарный диабет.
1. Желатиновая маска с алоэ
Рецепт: берем 2 чайные ложки желатина и смешиваем их с 2 десертными ложками заваренного зеленого чая. Добавляем туда же мякоть одного огурца, натертого на терке. Полученную смесь варим на медленном огне, пока желатин не загустеет. Затем остужаем и добавляем 1 чайную ложку охлажденного сока алоэ. Наносить маску нужно тонким слоем и держать 20 минут, смывать теплой водой.
Маска с желатиной - очень популярное средство для омоложения и питания кожи. Она подходит для борьбы с пигментацией, т.к. желатин обладает не только подтягивающим, но и отбеливающим эффектом. Зеленый чай, входящий в состав маски, тонизирует, а огурец увлажняет и повышает упругость кожи. Сок алоэ содержит много полезных микроэлементов и антиоксиданты. Эта маска прекрасно справляется с дряблостью и морщинами и подходит для любого типа кожи.
3. Маска с глиной
Рецепт: косметическую глину можно использовать разными способами: в виде масок, скрабов, обертываний. Для маски берем воду (настой трав) и глину в пропорции 1:1. Наносим на лицо и шею до полного высыхания. Смываем контрастным душем.
Глина богата минеральными солями и микроэлементами, хорошо влияет на состояние кожи, повышает тонус и упругость, подтягивает и омолаживает ее.
Белая глина по своим свойствам наиболее подходит для комбинированной или жирной кожи. Зеленая глина используется при дерматитах. Красная глина подойдет для чувствительной, склонной к аллергиям кожи. Серая глина – для обезвоженной, сухой кожи. Розовая глина может быть использована для всех типов. Желтую рекомендуют использовать для тусклой и увядающей кожи. Черная глина подойдет для нормальной, жирной и комбинированной кожи, а голубая – для проблемной и жирной.
4. Маска из муки
Рецепт: берем 1 столовую ложку муки, добавляем 1 столовую ложку молока (или растительного масла) и перемешиваем так, чтобы не было комочков. Массу наносим на кожу лица и шеи и выдерживаем до полного высыхания, затем смываем теплой водой.
Маска из муки отлично очистит от загрязнений и подтянет кожу. Она проста в приготовлении, и ее ингредиенты всегда под рукой. Если вместе с мукой использовать молоко, то маска подойдет для жирной и комбинированной кожи; если взять растительное масло – для сухой.
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5. Маска с крахмалом
Рецепт: берем 1 столовую ложку картофельного крахмала и разводим в половине стакана теплой кипяченой воды. Помешивая, вливаем эту массу в 1/2 литра крутого кипятка, и варим на медленном огне до густоты. Готовую смесь остужаем и добавляем в нее 1 столовую ложку сметаны, перемешиваем и наносим на кожу лица и шеи на 25 минут. По желанию можно наложить второй слой сразу после высыхания первого. Смываем теплой водой.
Крахмал стимулирует омоложение кожи, отбеливает ее и выравнивает. Маска для лица на его основе придаст коже сияющий вид, снимет раздражения. При регулярном использовании процессы старения значительно замедляются. Плюс такая маска будет полезна для всех типов кожи.
Подтянуть овал лица, устранить мелкие морщинки, в считанные минуты придать лицу свежий и отдохнувший вид – вот на что способны подтягивающие маски, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.
Все подтягивающие маски наносят строго по массажным линиям, не забывая про шею. Перед нанесением кожу нужно обязательно очистить, при необходимости используя скраб. Во время процедуры рекомендуется расслабить мышцы лица и не разговаривать. После использования маски обязательно используйте свой увлажняющий крем для лица.
Лифтинг-маски, в независимости от ингредиентов, нельзя использовать в следующих случаях:
• возраст до 30 лет; • ранки, ссадины и заболевания кожи; • аллергические реакции; • ожирение; • проведенная менее шести месяцев назад пластическая операция; • сахарный диабет.
1. Желатиновая маска с алоэ
Рецепт: берем 2 чайные ложки желатина и смешиваем их с 2 десертными ложками заваренного зеленого чая. Добавляем туда же мякоть одного огурца, натертого на терке. Полученную смесь варим на медленном огне, пока желатин не загустеет. Затем остужаем и добавляем 1 чайную ложку охлажденного сока алоэ. Наносить маску нужно тонким слоем и держать 20 минут, смывать теплой водой.
Маска с желатиной - очень популярное средство для омоложения и питания кожи. Она подходит для борьбы с пигментацией, т.к. желатин обладает не только подтягивающим, но и отбеливающим эффектом. Зеленый чай, входящий в состав маски, тонизирует, а огурец увлажняет и повышает упругость кожи. Сок алоэ содержит много полезных микроэлементов и антиоксиданты. Эта маска прекрасно справляется с дряблостью и морщинами и подходит для любого типа кожи.
3. Маска с глиной
Рецепт: косметическую глину можно использовать разными способами: в виде масок, скрабов, обертываний. Для маски берем воду (настой трав) и глину в пропорции 1:1. Наносим на лицо и шею до полного высыхания. Смываем контрастным душем.
Глина богата минеральными солями и микроэлементами, хорошо влияет на состояние кожи, повышает тонус и упругость, подтягивает и омолаживает ее.
Белая глина по своим свойствам наиболее подходит для комбинированной или жирной кожи. Зеленая глина используется при дерматитах. Красная глина подойдет для чувствительной, склонной к аллергиям кожи. Серая глина – для обезвоженной, сухой кожи. Розовая глина может быть использована для всех типов. Желтую рекомендуют использовать для тусклой и увядающей кожи. Черная глина подойдет для нормальной, жирной и комбинированной кожи, а голубая – для проблемной и жирной.
4. Маска из муки
Рецепт: берем 1 столовую ложку муки, добавляем 1 столовую ложку молока (или растительного масла) и перемешиваем так, чтобы не было комочков. Массу наносим на кожу лица и шеи и выдерживаем до полного высыхания, затем смываем теплой водой.
Маска из муки отлично очистит от загрязнений и подтянет кожу. Она проста в приготовлении, и ее ингредиенты всегда под рукой. Если вместе с мукой использовать молоко, то маска подойдет для жирной и комбинированной кожи; если взять растительное масло – для сухой.
Читайте также: Косметологи подсказали, как сохранить красоту после 30 лет
5. Маска с крахмалом
Рецепт: берем 1 столовую ложку картофельного крахмала и разводим в половине стакана теплой кипяченой воды. Помешивая, вливаем эту массу в 1/2 литра крутого кипятка, и варим на медленном огне до густоты. Готовую смесь остужаем и добавляем в нее 1 столовую ложку сметаны, перемешиваем и наносим на кожу лица и шеи на 25 минут. По желанию можно наложить второй слой сразу после высыхания первого. Смываем теплой водой.
Крахмал стимулирует омоложение кожи, отбеливает ее и выравнивает. Маска для лица на его основе придаст коже сияющий вид, снимет раздражения. При регулярном использовании процессы старения значительно замедляются. Плюс такая маска будет полезна для всех типов кожи.
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