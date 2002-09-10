Раздел: Медицина
Косметологи подсказали, как избавиться от целлюлита в домашних условиях
Названы уникальные свойства меда в борьбе с целлюлитом.
Целлюлит является актуальной проблемой не только для женщин среднего возраста, но и даже для молодых девушек.
Этот вопрос не так легко решить, как это может показаться со стороны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Из современных способов отлично помогает от целлюлита мезотерапия. Однако она стоит не малых денег, поэтому не каждая женщина позволит себе поход в кабинет косметолога. Но не стоит отчаиваться. Ведь с апельсиновой коркой можно справиться у себя дома с помощью простых народных средств. Мощно действуют так называемые обвертывания. Если вы беременны, то такая процедура вам противопоказана. Также нельзя делать обвертывания в случае варикоза, иначе проблема усугубится.
Возьмите половину стакана тёплой воды, добавьте в неё четыре столовые ложки мёда, а также две столовые ложки сухого молока. Полученным средством необходимо намазать проблемные зоны с целлюлитом и завернуть пищевой плёнкой. Сверху закутать еще и одеялом. Держать смесь из мёда необходимо порядка двадцати минут, после чего смыть тёплой водой. Отлично помогает медовый вакуумный массаж. Для начала необходимо хорошенько распариться в ванной.
После этого нанести мёд прямо на проблемные участки, где у вас есть апельсиновая корка. Вакуумный массаж можно проделать с помощью пиалы. Просто прикладывайте ее к проблемным участкам и водите по кругу, как бы прижимая к коже. Таким образом у вас получится вакуумный массаж. Благодаря ему значительно улучшается кровообращение и обмен веществ.
Читайте также: Косметологи подсказали, как "подтянуть" лицо в домашних условия
Ваша кожа станет более гладкой после проведения вакуумного массажа, улучшится дренаж и кожа станет более упругой и подтянутой. Проводить его следует черед день или через два, смотрите по своим ощущениям, но не переборщите. Кроме того, вакуумный массаж следует делать с осторожностью, чтобы не получить синяки. Иначе кроме целлюлита, у вас будет еще одна причина не выйти на пляж.
Целлюлит является актуальной проблемой не только для женщин среднего возраста, но и даже для молодых девушек.
Этот вопрос не так легко решить, как это может показаться со стороны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Из современных способов отлично помогает от целлюлита мезотерапия. Однако она стоит не малых денег, поэтому не каждая женщина позволит себе поход в кабинет косметолога. Но не стоит отчаиваться. Ведь с апельсиновой коркой можно справиться у себя дома с помощью простых народных средств. Мощно действуют так называемые обвертывания. Если вы беременны, то такая процедура вам противопоказана. Также нельзя делать обвертывания в случае варикоза, иначе проблема усугубится.
Возьмите половину стакана тёплой воды, добавьте в неё четыре столовые ложки мёда, а также две столовые ложки сухого молока. Полученным средством необходимо намазать проблемные зоны с целлюлитом и завернуть пищевой плёнкой. Сверху закутать еще и одеялом. Держать смесь из мёда необходимо порядка двадцати минут, после чего смыть тёплой водой. Отлично помогает медовый вакуумный массаж. Для начала необходимо хорошенько распариться в ванной.
После этого нанести мёд прямо на проблемные участки, где у вас есть апельсиновая корка. Вакуумный массаж можно проделать с помощью пиалы. Просто прикладывайте ее к проблемным участкам и водите по кругу, как бы прижимая к коже. Таким образом у вас получится вакуумный массаж. Благодаря ему значительно улучшается кровообращение и обмен веществ.
Читайте также: Косметологи подсказали, как "подтянуть" лицо в домашних условия
Ваша кожа станет более гладкой после проведения вакуумного массажа, улучшится дренаж и кожа станет более упругой и подтянутой. Проводить его следует черед день или через два, смотрите по своим ощущениям, но не переборщите. Кроме того, вакуумный массаж следует делать с осторожностью, чтобы не получить синяки. Иначе кроме целлюлита, у вас будет еще одна причина не выйти на пляж.
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