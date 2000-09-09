Раздел: Медицина
Психологи рассказали, что можно узнать, посмотрев на постель человека
Привычка застилать постель может свидетельствовать о многом.
Ученые провели исследование и выяснили, как определить недостатки и преимущества человека в интимной сфере по его привычкам убирать кровать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По словам специалистов, постельное белье может улучшить сексуальную жизнь и любовные отношения. Согласно статистике, слушающие рок-музыку чаще других оставляют утром кровать неубранной.
Между тем значительная часть опрошенных заявила, что считает большим недостатком, если сексуальный партнер не держит постельное белье в чистоте и порядке. Опрос показал, что предпочитающие застилать кровати любят готовить, практически не смотрят телевизионные шоу и кинокартины.
Держащие в аккуратности постельные принадлежности часто ходят в спортивные залы, употребляют полезную пищу и склонны к здоровому образу жизни. Неубранная кровать действительно может ухудшить качество секса, но ничего не сравнится в этом плане с нехваткой сна.
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Сейчас многие молодые люди мало уделяют времени ночному отдыху, а это влияет на интимную близость гораздо отрицательнее, чем постельные принадлежности.
Ученые провели исследование и выяснили, как определить недостатки и преимущества человека в интимной сфере по его привычкам убирать кровать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По словам специалистов, постельное белье может улучшить сексуальную жизнь и любовные отношения. Согласно статистике, слушающие рок-музыку чаще других оставляют утром кровать неубранной.
Между тем значительная часть опрошенных заявила, что считает большим недостатком, если сексуальный партнер не держит постельное белье в чистоте и порядке. Опрос показал, что предпочитающие застилать кровати любят готовить, практически не смотрят телевизионные шоу и кинокартины.
Держащие в аккуратности постельные принадлежности часто ходят в спортивные залы, употребляют полезную пищу и склонны к здоровому образу жизни. Неубранная кровать действительно может ухудшить качество секса, но ничего не сравнится в этом плане с нехваткой сна.
Читайте также: Ученые рассказали, как распознать болезни по виду языка
Сейчас многие молодые люди мало уделяют времени ночному отдыху, а это влияет на интимную близость гораздо отрицательнее, чем постельные принадлежности.
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