Психологи рассказали, что можно узнать, посмотрев на постель человека

Привычка застилать постель может свидетельствовать о многом.



Ученые провели исследование и выяснили, как определить недостатки и преимущества человека в интимной сфере по его привычкам убирать кровать, сообщает



По словам специалистов, постельное белье может улучшить сексуальную жизнь и любовные отношения. Согласно статистике, слушающие рок-музыку чаще других оставляют утром кровать неубранной.



Между тем значительная часть опрошенных заявила, что считает большим недостатком, если сексуальный партнер не держит постельное белье в чистоте и порядке. Опрос показал, что предпочитающие застилать кровати любят готовить, практически не смотрят телевизионные шоу и кинокартины.



Держащие в аккуратности постельные принадлежности часто ходят в спортивные залы, употребляют полезную пищу и склонны к здоровому образу жизни. Неубранная кровать действительно может ухудшить качество секса, но ничего не сравнится в этом плане с нехваткой сна.



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Сейчас многие молодые люди мало уделяют времени ночному отдыху, а это влияет на интимную близость гораздо отрицательнее, чем постельные принадлежности. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые провели исследование и выяснили, как определить недостатки и преимущества человека в интимной сфере по его привычкам убирать кровать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии По словам специалистов, постельное белье может улучшить сексуальную жизнь и любовные отношения. Согласно статистике, слушающие рок-музыку чаще других оставляют утром кровать неубранной.Между тем значительная часть опрошенных заявила, что считает большим недостатком, если сексуальный партнер не держит постельное белье в чистоте и порядке. Опрос показал, что предпочитающие застилать кровати любят готовить, практически не смотрят телевизионные шоу и кинокартины.Держащие в аккуратности постельные принадлежности часто ходят в спортивные залы, употребляют полезную пищу и склонны к здоровому образу жизни. Неубранная кровать действительно может ухудшить качество секса, но ничего не сравнится в этом плане с нехваткой сна.Сейчас многие молодые люди мало уделяют времени ночному отдыху, а это влияет на интимную близость гораздо отрицательнее, чем постельные принадлежности.



