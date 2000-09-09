Раздел: Медицина
Диетологи назвали продукты, не вызывающие набор веса
Эту еду полезно есть худеющим людям.
Есть несколько продуктов, которые диетологи рекомендуют включить в свой рацион людям с избыточным весом. Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуральные йогурты
В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.
Белое мясо птицы
Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.
Морепродукты и рыба
Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.
Овсянка
Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.
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Попкорн
Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.
Есть несколько продуктов, которые диетологи рекомендуют включить в свой рацион людям с избыточным весом. Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуральные йогурты
В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.
Белое мясо птицы
Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.
Морепродукты и рыба
Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.
Овсянка
Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.
Читайте также: Психологи рассказали, что можно узнать, посмотрев на постель человека
Попкорн
Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.
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