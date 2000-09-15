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Раздел: Медицина  
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Эти простые советы помогут сохранить здоровье осенью

Эти простые советы помогут сохранить здоровье осенью Специалисты назвали восемь главных советов для красоты и здоровья.

Существуют простые правила, которые позволяют не хандрить и быть постоянно в тонусе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.ua.

1. Употребляйте больше горячей еды. Предпочитайте запеченные и отварные продукты.

2. Обращайте внимание на количество сезонных овощей в рационе. Ешьте больше брюссельской капусты, грибов, репы, цветной капусты.

3. Включите в рацион зерновые. Особенно полезны семена амаранта, бурый рис и киноа.

4. Пейте травяные чаи. Помогают расслабиться чай с корнем валерианы, мелиссой, базиликом и ромашкой.

5. Хорошо очищает и увлажняет кожу мягкий сахарный скраб.

6. Защищайте губы от обветривания специальным бальзамом, который содержит натуральные ингредиенты.

7. Правильно выбирайте мыло. Лучше, чтобы это были простые и мягкие моющие средства без искусственных ароматизаторов.

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8. Обязательно находите время для себя. Чтобы уберечь себя от стресса, оставляйте время на то, что вас успокаивает и радует.
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 Теги: осень, советы

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