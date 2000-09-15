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Диетологи назвали рацион, способствующий полноценному сну
Сезонные фрукты, рыба и оливки - основные компоненты такого питания.
Исследование греческих ученых из Общественного университета в Афинах показало, что переход на средиземноморскую диету может помочь пожилым людям лучше спать по ночам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Специалисты обнаружили, что люди в возрасте 65 лет и старше имели более качественный сон, если они регулярно ели сезонные фрукты, рыбу и оливки – ключевые компоненты средиземноморской диеты.
Чтобы прийти к таким выводам, эксперты опросили около 1650 пожилых взрослых, чтобы определить степень соблюдения ими средиземноморской диеты. После этого ученые оценили качество сна участников в течение следующего месяца.
Было установлено, что добровольцы в возрасте от 65 до 75 лет имели гораздо меньше проблем со сном и лучше спали по ночам, если они придерживались средиземноморского рациона питания.
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Специалисты предполагают, что некоторые продукты, входящие в средиземноморскую диету, такие как некоторые виды рыб, оливки и сезонные фрукты, являются хорошими источниками мелатонина – гормона, который, как известно, участвует в регуляции биологических часов организма. Этот гормон посылает в мозг сигналы о том, что пришло время спать.
Исследование греческих ученых из Общественного университета в Афинах показало, что переход на средиземноморскую диету может помочь пожилым людям лучше спать по ночам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Специалисты обнаружили, что люди в возрасте 65 лет и старше имели более качественный сон, если они регулярно ели сезонные фрукты, рыбу и оливки – ключевые компоненты средиземноморской диеты.
Чтобы прийти к таким выводам, эксперты опросили около 1650 пожилых взрослых, чтобы определить степень соблюдения ими средиземноморской диеты. После этого ученые оценили качество сна участников в течение следующего месяца.
Было установлено, что добровольцы в возрасте от 65 до 75 лет имели гораздо меньше проблем со сном и лучше спали по ночам, если они придерживались средиземноморского рациона питания.
Читайте также: Эти простые советы помогут сохранить здоровье осенью
Специалисты предполагают, что некоторые продукты, входящие в средиземноморскую диету, такие как некоторые виды рыб, оливки и сезонные фрукты, являются хорошими источниками мелатонина – гормона, который, как известно, участвует в регуляции биологических часов организма. Этот гормон посылает в мозг сигналы о том, что пришло время спать.
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