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Диетолог рассказала о пользе капусты

Диетолог рассказала о пользе капусты Этот продукт рекомендуется употреблять чаще.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем для нашего организма так полезна капуста. Как выяснилось, капуста является эффективным продуктом при профилактике и лечении многих болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Во-первых, капуста является мощным антимутагеном, который предотвращает повреждение ДНК и появление опухолей. Капуста снижает риск заболевания раком. А также не имеет побочных эффектов, в отличие от лекарственных препаратов.

«Кудрявая капуста - нормализует уровень холестрина, а брокколи помогает активировать иммунную систему кишечника через Ah-рецепторы», - утверждает диетолог.

Оксана Скиталинская отмечает также тот факт, что люди боятся употреблять капусту, переживая, что щитовидные железы перестанут вырабатывать гормоны.

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«Это правда, что капуста может подавлять синтез гормонов щитовидной железы, поскольку содержит вещества-гойтрогены, но она их не блокирует», - сообщает диетолог.
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 Теги: капуста, польза

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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