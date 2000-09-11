Раздел: Медицина
Диетолог рассказала о пользе капусты
Этот продукт рекомендуется употреблять чаще.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем для нашего организма так полезна капуста. Как выяснилось, капуста является эффективным продуктом при профилактике и лечении многих болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Во-первых, капуста является мощным антимутагеном, который предотвращает повреждение ДНК и появление опухолей. Капуста снижает риск заболевания раком. А также не имеет побочных эффектов, в отличие от лекарственных препаратов.
«Кудрявая капуста - нормализует уровень холестрина, а брокколи помогает активировать иммунную систему кишечника через Ah-рецепторы», - утверждает диетолог.
Оксана Скиталинская отмечает также тот факт, что люди боятся употреблять капусту, переживая, что щитовидные железы перестанут вырабатывать гормоны.
Читайте также: Эти советы помогут понизить уровень вредного холестерина
«Это правда, что капуста может подавлять синтез гормонов щитовидной железы, поскольку содержит вещества-гойтрогены, но она их не блокирует», - сообщает диетолог.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем для нашего организма так полезна капуста. Как выяснилось, капуста является эффективным продуктом при профилактике и лечении многих болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Во-первых, капуста является мощным антимутагеном, который предотвращает повреждение ДНК и появление опухолей. Капуста снижает риск заболевания раком. А также не имеет побочных эффектов, в отличие от лекарственных препаратов.
«Кудрявая капуста - нормализует уровень холестрина, а брокколи помогает активировать иммунную систему кишечника через Ah-рецепторы», - утверждает диетолог.
Оксана Скиталинская отмечает также тот факт, что люди боятся употреблять капусту, переживая, что щитовидные железы перестанут вырабатывать гормоны.
Читайте также: Эти советы помогут понизить уровень вредного холестерина
«Это правда, что капуста может подавлять синтез гормонов щитовидной железы, поскольку содержит вещества-гойтрогены, но она их не блокирует», - сообщает диетолог.
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