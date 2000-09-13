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Названа необычная причина сонливости днем

Названа необычная причина сонливости днем Дневная сонливость может быть признаком заболевания.

Новые исследования ученых из Университета Джона Хопкинса показывают, что у людей, которые чувствуют сонливость в течение дня, может в три раза чаще развиваться болезнь Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Отслеживая 123 добровольца в течение 16 лет, специалисты обнаружили, что независимо от причины – будь то недостаток сна, стресс или что-то другое – сонливость в дневное время была связана с более высоким риском возникновения нейродегенеративного заболевания.

По словам экспертов, полученные результаты демонстрируют, что сон является важной составляющей нашего здоровья. Такие факторы, как рацион питания, физические упражнения и познавательная активность, широко признаны в качестве важных потенциальных целей для профилактики болезни Альцгеймера, но сон в данные факторы обычно не включается.

Тем не менее, в ближайшее время все может измениться, уверены медики. Если нарушенный сон способствует развитию болезни Альцгеймера, пациенты с проблемами сна могут получать лечение, чтобы избежать проблем со здоровьем в дальнейшей жизни.

В ходе испытаний ученые опросили участников на тему сонливости в дневное время, после чего периодически оценивали здоровье мозга с помощью сканирования. Исследователи хотели выяснить, существует ли связь между людьми, которые сообщили о дневной сонливости, и наличием токсичных бета-амилоидных бляшек в их мозге.

Полученные данные показали, что испытуемые, испытывавшие сонливость в течение дня, были в три раза более склонны к отложению бета-амилоидных белков, чем те, кто не сообщал о дневной сонливости.

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До сих пор неясно, почему дневная сонливость связана с накоплением в мозге бета-амилоидного белка, говорят эксперты. Возможно, сонливость в течение дня нарушает химический баланс в организме, в результате чего в мозге начинает образовываться опасный белок. Однако более вероятно, что плохое качество сна вызывает накопление бета-амилоидных бляшек.
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 Теги: сонливость, причина

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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