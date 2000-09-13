Раздел: Медицина
Медики рассказали о пользе сахара
5 устаревших представлений о вреде сахара.
Научные специалисты из Норвегии выступили в прессе с мнением о том, что по поводу употребления сахара существует немало предрассудков. В частности, профессор-диетолог Университета Осло Свейн Кольсет заявил о том, что сахар совершенно напрасно называют ядом для организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
По словам диетолога, сахар «это вовсе не яд, а энергия». Глюкоза при усвоении перерабатывается ферментами кишечника и становится частью организма, тогда как фруктоза попадает в печень, пояснил Свейн Кольсет.
«Если о чем-то и надо волноваться, то о количестве потребляемого сахара. Старайтесь не переедать», - порекомендовал ученый.
Потребление добавленного сахара следует ограничивать двумя процентами от общего числа калорий.
Опровергли специалисты и популярную теорию о том, что сахар вызывает зависимость. Профессор-диетолог Университета Осло Кристиан Древон заметил, что «сахарным наркоманом стать нельзя». Он, а также некоторые его коллеги высказали мнение о том, что «сахарную зависимость» зачастую используют скорее для оправдания бесконтрольных вредных привычек сладкоежек, чем для отражения реальных свойств самого сахара.
«Впасть в зависимость от сахара нельзя. Утверждать обратное – значит, забывать о том, что есть настоящие наркотики. К тому же гораздо больше людей тянет на жирное или соленое», - прокомментировал проблему эксперт Национальной ассоциации сердечно-сосудистых болезней Эрик Арнесен.
Помимо этого, специалисты назвали ошибочным мнение о том, что употребление сахара ведет к заболеванию диабетом. По их словам, диабет в первую очередь развивается при злоупотреблении пищей и калориями, излишнем весе.
«Сахар сам по себе не является причиной появления диабета второго типа. Для начала, надо иметь генетическую предрасположенность к этому заболеванию. К этому добавляются нездоровое питание, малоподвижность, курение и лишний вес», - подчеркнули норвежские ученые.
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Также они констатировали, что обычный сахар не опаснее сахарозаменителей, а фруктовый сахар отнюдь не полезнее «классического» белого.
Научные специалисты из Норвегии выступили в прессе с мнением о том, что по поводу употребления сахара существует немало предрассудков. В частности, профессор-диетолог Университета Осло Свейн Кольсет заявил о том, что сахар совершенно напрасно называют ядом для организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
По словам диетолога, сахар «это вовсе не яд, а энергия». Глюкоза при усвоении перерабатывается ферментами кишечника и становится частью организма, тогда как фруктоза попадает в печень, пояснил Свейн Кольсет.
«Если о чем-то и надо волноваться, то о количестве потребляемого сахара. Старайтесь не переедать», - порекомендовал ученый.
Потребление добавленного сахара следует ограничивать двумя процентами от общего числа калорий.
Опровергли специалисты и популярную теорию о том, что сахар вызывает зависимость. Профессор-диетолог Университета Осло Кристиан Древон заметил, что «сахарным наркоманом стать нельзя». Он, а также некоторые его коллеги высказали мнение о том, что «сахарную зависимость» зачастую используют скорее для оправдания бесконтрольных вредных привычек сладкоежек, чем для отражения реальных свойств самого сахара.
«Впасть в зависимость от сахара нельзя. Утверждать обратное – значит, забывать о том, что есть настоящие наркотики. К тому же гораздо больше людей тянет на жирное или соленое», - прокомментировал проблему эксперт Национальной ассоциации сердечно-сосудистых болезней Эрик Арнесен.
Помимо этого, специалисты назвали ошибочным мнение о том, что употребление сахара ведет к заболеванию диабетом. По их словам, диабет в первую очередь развивается при злоупотреблении пищей и калориями, излишнем весе.
«Сахар сам по себе не является причиной появления диабета второго типа. Для начала, надо иметь генетическую предрасположенность к этому заболеванию. К этому добавляются нездоровое питание, малоподвижность, курение и лишний вес», - подчеркнули норвежские ученые.
Читайте также: Медики рассказали об уникальной пользе имбирного чая
Также они констатировали, что обычный сахар не опаснее сахарозаменителей, а фруктовый сахар отнюдь не полезнее «классического» белого.
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