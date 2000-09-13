Раздел: Медицина
Этот вид сыра полезно есть перед сном
Оказывается, сыр может помогать от бессонницы и ночных кошмаров.
Ученые из Австралии поделились мнением о том, что употребление «правильного» сыра бывает очень полезным на ночь. Оказывается, сыр может помогать от бессонницы и ночных кошмаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Австралийский сомнолог Лиза Артис заявила о том, что многим людям стоит начать есть сыр. По словам эксперта, иногда эта привычка способна даже заменить собой необходимость принимать успокоительные препараты.
Это интересно: Причины повышенного потоотделения и способы решения данной проблемы
В частности, в качестве ночного снотворного может принести неоценимую пользу сыр «чеддер», - в нем не только содержится большое количество триптофана, но также много других полезных микроэлементов, кальция и белка.
«Небольшое количество сыра перед сном может спасти от бессонницы и ночных кошмаров. В молочных продуктах содержится триптофан, который является хорошим питательным веществом, вызывающим сон», - отметила Артис.
Читайте также: Названы лучшие "ночные" продукты питания
Также сыр «чедер» благодаря своему бактериальному составу помогает защитить зубы от кариеса, добавила ученый.
Ученые из Австралии поделились мнением о том, что употребление «правильного» сыра бывает очень полезным на ночь. Оказывается, сыр может помогать от бессонницы и ночных кошмаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Австралийский сомнолог Лиза Артис заявила о том, что многим людям стоит начать есть сыр. По словам эксперта, иногда эта привычка способна даже заменить собой необходимость принимать успокоительные препараты.
Это интересно: Причины повышенного потоотделения и способы решения данной проблемы
В частности, в качестве ночного снотворного может принести неоценимую пользу сыр «чеддер», - в нем не только содержится большое количество триптофана, но также много других полезных микроэлементов, кальция и белка.
«Небольшое количество сыра перед сном может спасти от бессонницы и ночных кошмаров. В молочных продуктах содержится триптофан, который является хорошим питательным веществом, вызывающим сон», - отметила Артис.
Читайте также: Названы лучшие "ночные" продукты питания
Также сыр «чедер» благодаря своему бактериальному составу помогает защитить зубы от кариеса, добавила ученый.
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