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Раздел: Медицина  
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Этот вид сыра полезно есть перед сном

Этот вид сыра полезно есть перед сномОказывается, сыр может помогать от бессонницы и ночных кошмаров.

Ученые из Австралии поделились мнением о том, что употребление «правильного» сыра бывает очень полезным на ночь. Оказывается, сыр может помогать от бессонницы и ночных кошмаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Австралийский сомнолог Лиза Артис заявила о том, что многим людям стоит начать есть сыр. По словам эксперта, иногда эта привычка способна даже заменить собой необходимость принимать успокоительные препараты.

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В частности, в качестве ночного снотворного может принести неоценимую пользу сыр «чеддер», - в нем не только содержится большое количество триптофана, но также много других полезных микроэлементов, кальция и белка.

«Небольшое количество сыра перед сном может спасти от бессонницы и ночных кошмаров. В молочных продуктах содержится триптофан, который является хорошим питательным веществом, вызывающим сон», - отметила Артис.

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Также сыр «чедер» благодаря своему бактериальному составу помогает защитить зубы от кариеса, добавила ученый.
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 Теги: сыр, на ночь, чеддер, польза

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Сегодня, 16:26 » Автор: Алена Шимко
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