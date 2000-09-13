» » В Украине распространяется опасная болезнь
Раздел: Медицина  
0

В Украине распространяется опасная болезнь

В Украине распространяется опасная болезньПедикулезом называют паразитирование на коже человека.

В Украине с начала года увеличилось количество зараженных педикулезом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом увеличилось число зараженных педикулезом в Кировоградской области – на 36,69%, в Луганской области – на 24,65%, Одесской области – на 22,09%, в Тернопольской области – на 19,05% и в Волынской области – на 14,55% . Также заметный рост количества заболеваний медики зафиксировали в Винницкой, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Согласно данным Минздрава, педикулез преимущественно наблюдается среди детей в возрасте до 17 лет. За 7 месяцев 2018 года зарегистрировано 8144 случаев заболевания педикулезом и фтириозом, тогда как за 7 месяцев 2017 года их было 8454.

Читайте также: На Киевщине снова обнаружена опасная болезнь

Педикулезом называют паразитирование на коже человека, и особенно волосистой части головы, вшей - мелких кровососущих насекомых. Такое «соседство» создает массу проблем и неудобств человеку, поскольку, кроме зуда, вши могут быть переносчиками таких серьезных заболеваний, как сыпной тиф.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, болезнь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
     787
     0

Похожие новости по теме

В Украине количество больных раком растет угрожающими темпами В Украине количество больных раком растет угрожающими темпами

Ежегодно в стране регистрируют более 130 тысяч случаев заболевания раком.

В Украине продолжается вспышка кори В Украине продолжается вспышка кори

В Украине с начала года корью заболели 7 752 человека.

В Украине началась масштабная эпидемия ОРВИ В Украине началась масштабная эпидемия ОРВИ

В целом по Украине, с предварительными диагнозами грипп и ОРВИ госпитализировано 76 тыс. 946 человек.

Деликатная тема: педикулез и его лечение Деликатная тема: педикулез и его лечение

Причины, лечение и профилактика педикулеза.

Российские эксперты нашли связь между селфи и педикулезом Российские эксперты нашли связь между селфи и педикулезом

Причиной распространения вшей среди подростков стало увлечение селфи-фотографией.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх