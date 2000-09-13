Раздел: Медицина
В Украине распространяется опасная болезнь
Педикулезом называют паразитирование на коже человека.
В Украине с начала года увеличилось количество зараженных педикулезом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом увеличилось число зараженных педикулезом в Кировоградской области – на 36,69%, в Луганской области – на 24,65%, Одесской области – на 22,09%, в Тернопольской области – на 19,05% и в Волынской области – на 14,55% . Также заметный рост количества заболеваний медики зафиксировали в Винницкой, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Согласно данным Минздрава, педикулез преимущественно наблюдается среди детей в возрасте до 17 лет. За 7 месяцев 2018 года зарегистрировано 8144 случаев заболевания педикулезом и фтириозом, тогда как за 7 месяцев 2017 года их было 8454.
Читайте также: На Киевщине снова обнаружена опасная болезнь
Педикулезом называют паразитирование на коже человека, и особенно волосистой части головы, вшей - мелких кровососущих насекомых. Такое «соседство» создает массу проблем и неудобств человеку, поскольку, кроме зуда, вши могут быть переносчиками таких серьезных заболеваний, как сыпной тиф.
В Украине с начала года увеличилось количество зараженных педикулезом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом увеличилось число зараженных педикулезом в Кировоградской области – на 36,69%, в Луганской области – на 24,65%, Одесской области – на 22,09%, в Тернопольской области – на 19,05% и в Волынской области – на 14,55% . Также заметный рост количества заболеваний медики зафиксировали в Винницкой, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Согласно данным Минздрава, педикулез преимущественно наблюдается среди детей в возрасте до 17 лет. За 7 месяцев 2018 года зарегистрировано 8144 случаев заболевания педикулезом и фтириозом, тогда как за 7 месяцев 2017 года их было 8454.
Читайте также: На Киевщине снова обнаружена опасная болезнь
Педикулезом называют паразитирование на коже человека, и особенно волосистой части головы, вшей - мелких кровососущих насекомых. Такое «соседство» создает массу проблем и неудобств человеку, поскольку, кроме зуда, вши могут быть переносчиками таких серьезных заболеваний, как сыпной тиф.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
787
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
- Полиция установила личности 7 участников беспорядков под ГПУ
Оставьте свой комментарий