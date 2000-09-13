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Раздел: Медицина  
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Врачи поделились простым рецептом для сохранения волос

Врачи поделились простым рецептом для сохранения волос От облысения могут спасти обычные куриные яйца.

Употребление одного яйца в день может быть достаточным для того, чтобы сохранить волосы. К такому выводу пришли дерматологи из Японии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В ходе целый серии экспериментов учёные пересаживали фолликулы волос человека в мышей. Оказалось, что яичныйжелток стимулирует рост новых клеток человеческих волос. Данное исследование показало, что в яичном желтке содержится компонент, который при наружном применении или пероральном приеме стимулирует белок под названием фактор роста сосудистого эндотелия.

Он критически необходим для восстановления и роста клеток волос. Исследователи считают, что этот яичный компонент может быть стимулирующим агентом для роста волос.

Более 60% мужчин и свыше 20% женщин сталкиваются с проблемой. Эта проблема особенно болезненно воспринимается представительницами прекрасного пола, так как в соответствии с культурными нормами женщины просто не могут иметь залысины. Действительно, поскольку волосы выпадают под воздействием мужского гормона тестостерона, облысение у женщин встречается гораздо реже, но это не значит, что его не бывает вовсе.

Стресс, недоедание или нехватка определенных питательных веществ в организме, разного рода медикаменты и сопутствующие болезни могут приводить к выпадению волос у женщин.

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Для противодействия этому процессу выпускается огромное количество самых разных средств по уходу за волосами. Многие из них стоят достаточно дорого, а наиболее дорогостоящим и радикальным средством является лазерная пересадка волос. Тем более приятно знать, что, возможно, процесс выпадения волос можно остановить просто с помощью одного яйца в день.
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 Теги: волосы, облысение

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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