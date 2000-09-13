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Раздел: Медицина  
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Названы лучшие методы восстановления упругости кожи

Названы лучшие методы восстановления упругости кожи Эти советы помогут подтянуть кожу после похудения.

Если вы похудели, но ваша кожа обвисла – существует несколько действенных способов, как привести тело в форму и вернуть коже былую упругость. Предлагаем пять простых и эффективных вариантов борьбы с дряблой кожей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

1. Физические упражнения

По мнению специалистов, самый безопасный, надежный и эффективный способ привести свою кожу в тонус – это применение интенсивных физических нагрузок. Специалисты советуют заниматься спортом одновременно с процессом похудения: активные физические нагрузки улучшают обменные процессы и стимулируют метаболизм, а вес при этом уходит «правильно» - без вреда для здоровья.

2. Массаж

Массаж оказывает эффективное тонизирующее действие на дряблую кожу. Кто-то обращается в спа-салон, где специалисты могут предложить не только общий массаж, но и такие процедуры, как талассотерапия, липоскульптура и лимфодренаж. А можно делать массаж и самостоятельно, используя баночный или медовый массаж.

3. Акупунктурный лифтинг

Специальная техника иглоукалывания, которая получила название акупунктурного лифтинга, эффективно помогает повысить упругость и эластичность кожных покровов, при этом оказывая позитивное влияние на организм в целом: курс акупунктурного лифтинга нормализует работу нервной, эндокринной и пищеварительной систем.

4. Лечебная косметология

В настоящее время существует множество косметических средств, которые могут эффективно бороться с дряблой кожей. В состав таких средств входят специальные вещества, которые способны проникать внутрь кожных покровов и улучшить тонус верхнего слоя эпидермиса. При регулярном применении таких кремов, скрабов, масок и тоников проблема отвисшей кожи успешно решаема. Такие косметические средства нужно приобретать в аптеках или специализированных точках продаж.

5. Гидротерапия

Водные процедуры часто рекомендуют женщинам, которым противопоказаны интенсивные тренировки, например, худеющим после родов.

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В борьбе с обвисшим животиком достаточно действенен контрастный душ, а для усиления эффекта можно использовать специальную массажную щетку.
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 Теги: кожа, упругость

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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