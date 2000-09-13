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Раздел: Медицина  
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Ученые выяснили правду о геноме человека

Ученые выяснили правду о геноме человекаОбнаружено 500 новых генов.

Пересчитав гены человека, ученые выяснили, что их гораздо больше, чем считалось ранее.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Американские ученые из Института Джона Хопкинса подробно изучили состав генома человека и пришли к выводу, что долгие годы человечество заблуждалось. Оказывается, генов у человека в два раза больше, чем предполагалось ранее.

Исследователи проводили подсчеты с 1990 года в рамках проекта «Геном человека». Они установили, что у человека 22 тысячи 298 генов, кодирующих белки, и 34 тысячи 214 транскриптов.

Позже ученые предположили, что при первоначальных подсчетах ряд генов мог не учитываться. Специалисты из Института Хопкинса провели 10 тысяч экспериментов по выделению РНК из образцов различных тканей человека.

В результате было обнаружено 500 новых генов и примерно 30 миллионов их транскриптов. Теперь в базе данных человеческого генома содержится 43 тысячи 162 гена.

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Отмечается, что это может быть не конечная цифра. Ученые продолжают исследование генома и подсчет генов, сообщает издание BMC Biology.
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 Теги: Ученые, геном, человек

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Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
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