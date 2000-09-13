Раздел: Медицина
Названа самая смертоносная болезнь в мире
Все больше людей демонстрируют симптомы резистентной формы туберкулеза.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались о том, что заболеванием, которое ежегодно уносит больше всего человеческих жизней, является туберкулез. По количеству смертельных жертв туберкулез опередил даже синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), говорится в докладе организации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«В 2017 году около 10 миллионов человек, живущих на планете, заболели туберкулезом. Умерли от болезни 1,6 миллиона человек», - отмечается в сообщении ВОЗ.
При этом эксперты констатируют: не менее 3,5 миллионов случаев заболевания туберкулезом в год не диагностируются или же не регистрируются, а в странах с низким и средним доходом на лечение и профилактику болезни элементарно не хватает денег. По оценкам специалистов, в текущем 2018 году дефицит средств, необходимых для лечения больных туберкулезом, составит 3,5 миллиардов долларов. В 2022 году эта сумма увеличится вдвое.
Одной из самых серьезных на сегодняшний день проблем является то, что все больше людей демонстрируют симптомы резистентной формы туберкулеза, не поддающейся лечению рифампицином, считающимся самым эффективным препаратом первой линии. Эта опасность особенно велика в постсоветских странах.
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В докладе ВОЗ отмечается, что 1,3 млрд. человек, живущих сегодня в мире могут заболеть туберкулезом на протяжении жизни.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались о том, что заболеванием, которое ежегодно уносит больше всего человеческих жизней, является туберкулез. По количеству смертельных жертв туберкулез опередил даже синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), говорится в докладе организации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«В 2017 году около 10 миллионов человек, живущих на планете, заболели туберкулезом. Умерли от болезни 1,6 миллиона человек», - отмечается в сообщении ВОЗ.
При этом эксперты констатируют: не менее 3,5 миллионов случаев заболевания туберкулезом в год не диагностируются или же не регистрируются, а в странах с низким и средним доходом на лечение и профилактику болезни элементарно не хватает денег. По оценкам специалистов, в текущем 2018 году дефицит средств, необходимых для лечения больных туберкулезом, составит 3,5 миллиардов долларов. В 2022 году эта сумма увеличится вдвое.
Одной из самых серьезных на сегодняшний день проблем является то, что все больше людей демонстрируют симптомы резистентной формы туберкулеза, не поддающейся лечению рифампицином, считающимся самым эффективным препаратом первой линии. Эта опасность особенно велика в постсоветских странах.
Читайте также: Названа самая частая причина смерти в мире
В докладе ВОЗ отмечается, что 1,3 млрд. человек, живущих сегодня в мире могут заболеть туберкулезом на протяжении жизни.
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