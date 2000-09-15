Этот популярный продукт может защитить от инсульта

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Жиры оказались связаны с более низким риском общей смертности и инсульта
В Мюнхене завершился конгресс Европейского кардиологического общества, на котором были обнародованы результаты ряда крупных исследований, опровергающие сложившиеся представления о вредности некоторых продуктов. В частности, ученые получили доказательства пользы от употребления жира и мяса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В частности, авторы одного из исследований пытались уточнить структуру такого типа питания, который бы способствовал поддержанию здоровья сердца, а также долголетию. Участниками их эксперимента стали 218 000 человек из более чем 50 стран.
Изучение особенностей рационов питания подтвердило, что регулярное употребление фруктов, овощей и бобовых уменьшает вероятность преждевременной смерти. Но в то же время ученые получили неожиданные результаты.
«Вопреки тому, что считалось ранее, жиры оказались связаны с более низким риском общей смертности и инсульта», - рассказал об этом участник конгресса, врач-кардиолог Юрий Васюк.
Сделали исследователи и другую парадоксальнаую находку: авторы данного исследования смогли убедиться в том, что молочные продукты и блюда из необработанного мяса были связаны с меньшим риском смертности. В свою очередь специалисты исследовательского проекта ASCEND, которые более 7 лет наблюдали за 15 480 пациентами, сделали разоблачающее заключение по поводу полезности омега-3 жирных кислот. В этом исследовании были получены убедительные доказательства того, что при диабете какая-либо явная польза омега-3 жирных кислот отсутствует.
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Полученные в новых исследованиях данные ученые оценивают как очень важные и серьезные. По их мнению, эти находки повлияют на официальные рекомендации врачей.
В Мюнхене завершился конгресс Европейского кардиологического общества, на котором были обнародованы результаты ряда крупных исследований, опровергающие сложившиеся представления о вредности некоторых продуктов. В частности, ученые получили доказательства пользы от употребления жира и мяса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В частности, авторы одного из исследований пытались уточнить структуру такого типа питания, который бы способствовал поддержанию здоровья сердца, а также долголетию. Участниками их эксперимента стали 218 000 человек из более чем 50 стран.
Изучение особенностей рационов питания подтвердило, что регулярное употребление фруктов, овощей и бобовых уменьшает вероятность преждевременной смерти. Но в то же время ученые получили неожиданные результаты.
«Вопреки тому, что считалось ранее, жиры оказались связаны с более низким риском общей смертности и инсульта», - рассказал об этом участник конгресса, врач-кардиолог Юрий Васюк.
Сделали исследователи и другую парадоксальнаую находку: авторы данного исследования смогли убедиться в том, что молочные продукты и блюда из необработанного мяса были связаны с меньшим риском смертности. В свою очередь специалисты исследовательского проекта ASCEND, которые более 7 лет наблюдали за 15 480 пациентами, сделали разоблачающее заключение по поводу полезности омега-3 жирных кислот. В этом исследовании были получены убедительные доказательства того, что при диабете какая-либо явная польза омега-3 жирных кислот отсутствует.
Читайте также: Этот летний продукт может защитить от рака и инсульта
Полученные в новых исследованиях данные ученые оценивают как очень важные и серьезные. По их мнению, эти находки повлияют на официальные рекомендации врачей.
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