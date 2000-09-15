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Медики рассказали, какой хлеб может навредить организму

Медики рассказали, какой хлеб может навредить организму

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Медики рассказали о вреде и пользе хлеба Хлебобулочные изделия в зависимости от состава и типа муки оказывают различное влияние на организм.