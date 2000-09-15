Раздел: Медицина
Медики рассказали, какой хлеб может навредить организму
Медики не рекомендуют употреблять хлеб с продуктами животного происхождения
Специалисты в области здорового питания не рекомендуют есть мучные изделия в большом количестве, - в особенности, изготовленные из обработанной пшеничной муки. Такие продукты мешают нормальному пищеварению, утверждают эксперты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Если главным ингредиентом выпечки становится пшеничная белая мука, такой продукт не даст организму практически никаких витаминов. Кроме того, мучные изделия и хлеб содержат в себе много соли, сахара, крахмала и зачастую дрожжей – этот многокомпонентный состав может стать слишком большой нагрузкой для пищеварения. Если употреблять мучное и хлеб регулярно, по несколько раз в день, это может негативно сказаться на метаболизме, поспособствовать ожирению, болезням желудка и кишечника, предостерегли специалисты.
В то же время отказываться от употребления качественного хлеба из малообработанной муки не нужно – этот продукт является хорошим поставщиком клетчатки. По мнению диетологов, хлебным изделиям и выпечке из белой муки следует предпочитать более «грубые» продукты - например, из ржаной муки.
Читайте также: Медики рассказали, какой хлеб полезен диабетика
Медики не рекомендуют употреблять хлеб с продуктами животного происхождения, так как каждый из этих составляющих требует разных ферментов для переработки, и в дуэте они оказываются слишком тяжелыми для желудка, могут вызвать несварение и другие неприятности с пищеварительным трактом. По их словам, хлеб правильно употреблять вместе с овощами и зеленью – в растительных продуктах содержатся витамины, активизирующие переработку сложных углеводов, имеющихся в хлебе.
Специалисты в области здорового питания не рекомендуют есть мучные изделия в большом количестве, - в особенности, изготовленные из обработанной пшеничной муки. Такие продукты мешают нормальному пищеварению, утверждают эксперты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Если главным ингредиентом выпечки становится пшеничная белая мука, такой продукт не даст организму практически никаких витаминов. Кроме того, мучные изделия и хлеб содержат в себе много соли, сахара, крахмала и зачастую дрожжей – этот многокомпонентный состав может стать слишком большой нагрузкой для пищеварения. Если употреблять мучное и хлеб регулярно, по несколько раз в день, это может негативно сказаться на метаболизме, поспособствовать ожирению, болезням желудка и кишечника, предостерегли специалисты.
В то же время отказываться от употребления качественного хлеба из малообработанной муки не нужно – этот продукт является хорошим поставщиком клетчатки. По мнению диетологов, хлебным изделиям и выпечке из белой муки следует предпочитать более «грубые» продукты - например, из ржаной муки.
Читайте также: Медики рассказали, какой хлеб полезен диабетика
Медики не рекомендуют употреблять хлеб с продуктами животного происхождения, так как каждый из этих составляющих требует разных ферментов для переработки, и в дуэте они оказываются слишком тяжелыми для желудка, могут вызвать несварение и другие неприятности с пищеварительным трактом. По их словам, хлеб правильно употреблять вместе с овощами и зеленью – в растительных продуктах содержатся витамины, активизирующие переработку сложных углеводов, имеющихся в хлебе.
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