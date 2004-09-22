Раздел: Медицина
Врачи рассказали о пользе авокадо
Этот фрукт защищает от диабета.
Причём не только этой болезни. Как подчёркивают учёные, авокадо вообще является достаточно полезным фруктом, влияющим на иммунитет суставов и внутренних органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Учёные из иранского медицинского института провели исследование, в котором постарались понять всю пользу авокадо. Итоговые результаты тестов даже превысили ожидание учёных, которые хотели проверить полезные свойства этого фрукта. Чтобы провести подробный анализ, учёные собрали 130 научных работ.
Как оказалось, авокадо очень эффективен в борьбе против метаболического синдрома, который является прямым признаком сахарного диабета. Именно поэтому иранские исследователи рекомендуют ежедневный приём авокадо, особенно людям пожилого возраста.
Помимо пользы в борьбе против диабета, была обнаружена способность авокадо разрушать холестерин и снижать риск образования тромбов. Это означает, что авокадо очень полезно при борьбе с ожирением.
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И наконец, ещё одним полезным свойством авокадо является его способность разрушать раковые клетки и предотвращать их развитие, что делает этот фрукт крайне полезным при борьбе с этим недугом.
Причём не только этой болезни. Как подчёркивают учёные, авокадо вообще является достаточно полезным фруктом, влияющим на иммунитет суставов и внутренних органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Учёные из иранского медицинского института провели исследование, в котором постарались понять всю пользу авокадо. Итоговые результаты тестов даже превысили ожидание учёных, которые хотели проверить полезные свойства этого фрукта. Чтобы провести подробный анализ, учёные собрали 130 научных работ.
Как оказалось, авокадо очень эффективен в борьбе против метаболического синдрома, который является прямым признаком сахарного диабета. Именно поэтому иранские исследователи рекомендуют ежедневный приём авокадо, особенно людям пожилого возраста.
Помимо пользы в борьбе против диабета, была обнаружена способность авокадо разрушать холестерин и снижать риск образования тромбов. Это означает, что авокадо очень полезно при борьбе с ожирением.
Читайте также: Названы лучшие фрукты и овощи для укрепления здоровья
И наконец, ещё одним полезным свойством авокадо является его способность разрушать раковые клетки и предотвращать их развитие, что делает этот фрукт крайне полезным при борьбе с этим недугом.
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