» » Врачи рассказали о пользе авокадо
Раздел: Медицина  
0

Врачи рассказали о пользе авокадо

Врачи рассказали о пользе авокадо Этот фрукт защищает от диабета.

Причём не только этой болезни. Как подчёркивают учёные, авокадо вообще является достаточно полезным фруктом, влияющим на иммунитет суставов и внутренних органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Учёные из иранского медицинского института провели исследование, в котором постарались понять всю пользу авокадо. Итоговые результаты тестов даже превысили ожидание учёных, которые хотели проверить полезные свойства этого фрукта. Чтобы провести подробный анализ, учёные собрали 130 научных работ.

Как оказалось, авокадо очень эффективен в борьбе против метаболического синдрома, который является прямым признаком сахарного диабета. Именно поэтому иранские исследователи рекомендуют ежедневный приём авокадо, особенно людям пожилого возраста.

Помимо пользы в борьбе против диабета, была обнаружена способность авокадо разрушать холестерин и снижать риск образования тромбов. Это означает, что авокадо очень полезно при борьбе с ожирением.

Читайте также: Названы лучшие фрукты и овощи для укрепления здоровья

И наконец, ещё одним полезным свойством авокадо является его способность разрушать раковые клетки и предотвращать их развитие, что делает этот фрукт крайне полезным при борьбе с этим недугом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: авокадо, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     36
     0

Похожие новости по теме

Этот полезный фрукт может уберечь от диабета Этот полезный фрукт может уберечь от диабета

Авокадо может спасти от диабета

Врачи назвали фрукт, который снижает уровень холестерина Врачи назвали фрукт, который снижает уровень холестерина

Названы целебные свойства авокадо.

Назван эффективный фрукт для профилактики сахарного диабета Назван эффективный фрукт для профилактики сахарного диабета

Этот плод снижает риск развития диабета.

Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови

Врачи назвали полезные свойства авокадо.

Авокадо способен убивать раковые клетки Авокадо способен убивать раковые клетки

К такому выводу пришли канадские ученые.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх