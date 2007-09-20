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Раздел: Медицина  
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Названа причина внезапной смерти

Названа причина внезапной смертиУченые использовали трехмерные культуры клеток человеческого сердца.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили механизм гипертрофической кардиомиопатии, которая является причиной внезапной остановки сердца во время физических нагрузок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MedicalXpress.

При гипертрофической кардиомиопатии, которая является генетическим заболеванием и поражает примерно одного из 500 человек, происходит утолщение стенок левого и правого желудочка. Это состояние считается частой причиной смерти молодых спортсменов, которые не имели видимых симптомов. Пациенты старшего возраста умирают от застойной сердечной недостаточности.

Все клетки имели мутацию в гене, который кодирует связывающий миозин белок С. Этот генетический дефект часто наблюдается у пациентов с кардиомиопатией. Специалисты применили лазерную 3D-печать для создания подвижной микроскопической поддерживающей структуры («лесов»). Связанные друг с другом миоциты могли сокращаться, сжимая «леса», как в настоящем сердце.

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Биологи заметили, что клетки с аномалиями в условиях стресса не могли правильно сокращаться, в результате чего нарушался ритм. Подобное происходит у пациентов, когда физическая активность повышает нагрузку на сердце, и возникает аритмия. Нормальным клеткам удавалось быстро приспособиться к стрессу.

По словам ученых, создание более точных моделей сердечной ткани поможет разработать более эффективные методы лечения гипертрофической кардиомиопатии.
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 Теги: смерть, причина

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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