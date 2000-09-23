Раздел: Медицина
Стволовые клетки обнаружили в неожиданном месте
Оказалось, что такие клетки есть и в человеческом скелете.
Стволовые клетки есть во всех органах человека. Наши ткани и органы все время обновляются: старые клетки выходят из строя, на их место приходят новые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Происходит это в разных органах с разной скоростью, но ресурсом всегда служат стволовые клетки – те, которые могут очень долго делиться и которые время от времени утрачивают способность к делению, приобретая какую-то конкретную функцию.
Притом сами стволовые клетки, которые есть во взрослом организме, не универсальны, у них тоже есть специализация, и те из них, которые обновляют кожу или кишечный эпителий, не могут производить, например, клетки крови.
Считается, что стволовых клеток нет только в сердце – вскоре после рождения они в нем быстро засыпают. Однако не во всех органах, в которых стволовые клетки явно есть, их удалось сразу обнаружить. Именно так было со скелетом: исследователи много лет искали клетки, которые давали бы кость, костный мозг и хрящ, и не более того.
Тут надо уточнить, что существуют мезенхимальные стволовые клетки, которые превращаются в клетки кости и хряща, но, кроме того, они также превращаются в клетки жировой ткани, клетки мышц и еще в некоторые.
То есть мезенхимальные стволовые клетки – это клетки довольно широкого профиля, и нельзя сказать, что они обслуживают только скелет. Однако в 2015 году исследователи из Стэнфорда обнаружили у мышей стволовые клетки, которые были только скелетными. Подопытные мыши были генетически модифицированы так, чтобы разные стволовые клетки у них флуоресцировали разными цветами в зависимости от того, какие гены у них работают. Таким способом скелетные клетки и удалось поймать.
Однако, чтобы найти их у людей, нужно было воспользоваться каким-то другим методом – сделать генетически модифицированного светящегося человека (пока что) невозможно.
Поэтому исследователи начали пристально изучать кости человеческих зародышей, по тем или иным причинам умерших до рождения. В тех костных зонах, где кость должна расти, авторы работы нашли клетки, у которых активность генов была похожа на активность генов скелетных стволовых клеток мышей; и в экспериментах из таких человеческих клеток действительно получались микроскопические фрагменты кости, хряща и костного мозга.
Те же самые клетки удалось впоследствии найти и в костях взрослых людей (образцы взрослой костной ткани получали от больных, перенесших операции на колене или бедренной кости).
Подробно новые клетки и их свойства описаны в статье в Cell. Обычно про стволовые клетки говорят в связи с регенеративной медициной – с их помощью хотят лечить больные органы, а то и выращивать здоровые органы на замену испортившимся.
Те мезенхимальные клетки с достаточно широкой стволовой специализацией, о которых мы говорили в начале, не слишком для этого подходят, хотя их активно изучают на сей предмет.
Читайте также: Медики объяснили, как распознать нехватку воды в организме
То есть если мы хотим лечить стволовыми методами скелет, нужно действовать именно на его собственные стволовые клетки, которые наконец-то удалось обнаружить.
Стволовые клетки есть во всех органах человека. Наши ткани и органы все время обновляются: старые клетки выходят из строя, на их место приходят новые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Происходит это в разных органах с разной скоростью, но ресурсом всегда служат стволовые клетки – те, которые могут очень долго делиться и которые время от времени утрачивают способность к делению, приобретая какую-то конкретную функцию.
Притом сами стволовые клетки, которые есть во взрослом организме, не универсальны, у них тоже есть специализация, и те из них, которые обновляют кожу или кишечный эпителий, не могут производить, например, клетки крови.
Считается, что стволовых клеток нет только в сердце – вскоре после рождения они в нем быстро засыпают. Однако не во всех органах, в которых стволовые клетки явно есть, их удалось сразу обнаружить. Именно так было со скелетом: исследователи много лет искали клетки, которые давали бы кость, костный мозг и хрящ, и не более того.
Тут надо уточнить, что существуют мезенхимальные стволовые клетки, которые превращаются в клетки кости и хряща, но, кроме того, они также превращаются в клетки жировой ткани, клетки мышц и еще в некоторые.
То есть мезенхимальные стволовые клетки – это клетки довольно широкого профиля, и нельзя сказать, что они обслуживают только скелет. Однако в 2015 году исследователи из Стэнфорда обнаружили у мышей стволовые клетки, которые были только скелетными. Подопытные мыши были генетически модифицированы так, чтобы разные стволовые клетки у них флуоресцировали разными цветами в зависимости от того, какие гены у них работают. Таким способом скелетные клетки и удалось поймать.
Однако, чтобы найти их у людей, нужно было воспользоваться каким-то другим методом – сделать генетически модифицированного светящегося человека (пока что) невозможно.
Поэтому исследователи начали пристально изучать кости человеческих зародышей, по тем или иным причинам умерших до рождения. В тех костных зонах, где кость должна расти, авторы работы нашли клетки, у которых активность генов была похожа на активность генов скелетных стволовых клеток мышей; и в экспериментах из таких человеческих клеток действительно получались микроскопические фрагменты кости, хряща и костного мозга.
Те же самые клетки удалось впоследствии найти и в костях взрослых людей (образцы взрослой костной ткани получали от больных, перенесших операции на колене или бедренной кости).
Подробно новые клетки и их свойства описаны в статье в Cell. Обычно про стволовые клетки говорят в связи с регенеративной медициной – с их помощью хотят лечить больные органы, а то и выращивать здоровые органы на замену испортившимся.
Те мезенхимальные клетки с достаточно широкой стволовой специализацией, о которых мы говорили в начале, не слишком для этого подходят, хотя их активно изучают на сей предмет.
Читайте также: Медики объяснили, как распознать нехватку воды в организме
То есть если мы хотим лечить стволовыми методами скелет, нужно действовать именно на его собственные стволовые клетки, которые наконец-то удалось обнаружить.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
132
0
Также советуем посмотреть
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
Оставьте свой комментарий