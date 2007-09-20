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Раздел: Медицина  
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Названы лучшие защитники сосудов и сердца

Названы лучшие защитники сосудов и сердцаФлавоноиды не токсичны для человеческого организма.

Группа ученых из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, а также Института биофизики клетки РАН установила, что некоторые из растительных флавоноидов могут эффективно защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Главными источниками флавоноидов является растительная пища: фрукты, овощи, корнеплоды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

В частности, исследователи смогли определить флавоноиды, обладающие свойством блокировать активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), который играет очень важную роль в регуляции кровяного давления. При его активации в организме возникает побочный эффект, который выражается в том, что сосудистые ткани подвергаются окислительному стрессу, создавая предпосылку к развитию сердечно-сосудистых патологий.

Флавоноиды, как смогли убедиться специалисты, смягчают окислительный стресс, помогая сосудам сохранять целостность. Во время экспериментов из семи флавоноидов шесть смогли полностью предотвратить активацию АПФ в аорте, будучи использованными в разных концентрациях. Как самый активный защитник сосудов себя в этих тестах проявил таксифолин (дигидрокверцетин) – вещество, которого много в сибирской лиственнице, китайском тисе, гималайском кедре.

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По мнению ученых, исследование свойств флавоноидов позволяет оценивать их возможное применение как перспективную отрасль терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Флавоноиды не токсичны для человеческого организма и по крайней мере для некоторых пациентов могут быть более предпочтительным средством, чем лекарства.
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 Теги: сосуды, сердце, защитник

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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