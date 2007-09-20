Раздел: Медицина
Названы лучшие защитники сосудов и сердца
Флавоноиды не токсичны для человеческого организма.
Группа ученых из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, а также Института биофизики клетки РАН установила, что некоторые из растительных флавоноидов могут эффективно защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Главными источниками флавоноидов является растительная пища: фрукты, овощи, корнеплоды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В частности, исследователи смогли определить флавоноиды, обладающие свойством блокировать активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), который играет очень важную роль в регуляции кровяного давления. При его активации в организме возникает побочный эффект, который выражается в том, что сосудистые ткани подвергаются окислительному стрессу, создавая предпосылку к развитию сердечно-сосудистых патологий.
Флавоноиды, как смогли убедиться специалисты, смягчают окислительный стресс, помогая сосудам сохранять целостность. Во время экспериментов из семи флавоноидов шесть смогли полностью предотвратить активацию АПФ в аорте, будучи использованными в разных концентрациях. Как самый активный защитник сосудов себя в этих тестах проявил таксифолин (дигидрокверцетин) – вещество, которого много в сибирской лиственнице, китайском тисе, гималайском кедре.
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По мнению ученых, исследование свойств флавоноидов позволяет оценивать их возможное применение как перспективную отрасль терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Флавоноиды не токсичны для человеческого организма и по крайней мере для некоторых пациентов могут быть более предпочтительным средством, чем лекарства.
Группа ученых из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, а также Института биофизики клетки РАН установила, что некоторые из растительных флавоноидов могут эффективно защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Главными источниками флавоноидов является растительная пища: фрукты, овощи, корнеплоды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В частности, исследователи смогли определить флавоноиды, обладающие свойством блокировать активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), который играет очень важную роль в регуляции кровяного давления. При его активации в организме возникает побочный эффект, который выражается в том, что сосудистые ткани подвергаются окислительному стрессу, создавая предпосылку к развитию сердечно-сосудистых патологий.
Флавоноиды, как смогли убедиться специалисты, смягчают окислительный стресс, помогая сосудам сохранять целостность. Во время экспериментов из семи флавоноидов шесть смогли полностью предотвратить активацию АПФ в аорте, будучи использованными в разных концентрациях. Как самый активный защитник сосудов себя в этих тестах проявил таксифолин (дигидрокверцетин) – вещество, которого много в сибирской лиственнице, китайском тисе, гималайском кедре.
Читайте также: Названы продукты, способные защитить от инсульта и инфаркта
По мнению ученых, исследование свойств флавоноидов позволяет оценивать их возможное применение как перспективную отрасль терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Флавоноиды не токсичны для человеческого организма и по крайней мере для некоторых пациентов могут быть более предпочтительным средством, чем лекарства.
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