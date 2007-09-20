Медики рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера

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Наиболее распространенной формой деменции, является болезнь Альцгеймера. Это синдром, при котором деградируется память и мышление, меняется поведение и теряется способность выполнять привычные действия. Первый признак – забывчивость. Мы подскажем, как предотвратить болезнь Альцгеймера. Для этого в рацион стоит включить