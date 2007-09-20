Раздел: Медицина
Медики рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера
Деменция – это нарушение когнитивных функций.
В мире 21 сентября отмечали Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. По этому поводу исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как уберечься от этого заболевания мозга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующую информацию Супрун опубликовала на своей странице в Facebook.
Заходили ли вы когда-нибудь в комнату, а потом останавливались там на несколько секунд, потому что забыли, что вам нужно? Или же просто оставляли ключи не на привычном месте и долго не могли вспомнить, где они лежат? Такая рутинная забывчивость вполне естественна. Впрочем, чем старше мы становимся, тем более вероятно, что это может быть опасным симптомом, который свидетельствует о появлении деменции,– отмечается в сообщении.
Супрун объяснила, что деменция (болезнь еще называют старческим безумием) – это нарушение когнитивных функций, что провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции и вызывает 60-80% случаев этого синдрома. Симптомы болезни проявляются у пожилых людей после 60 лет. Однако иногда болезнь поражает и молодых людей.
Так, Супрун написала, как можно эффективно противодействовать болезни Альцгеймера:
Как можно больше двигайтесь
Согласно результатам исследований, регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти. Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозге выделяется фактор роста, что способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому.
Питайтесь полноценно
Физическая активность вместе со сбалансированным питанием – надежная защита от сердечно-сосудистых заболеваний, которые ученые также относят к факторам риска, которые вызывают болезнь Альцгеймера. Здоровый рацион должен включать фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыбу (сельдь, скумбрия), птицу и молочные продукты. А вот употребление красного мяса следует ограничить. Такой рацион также снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции.
Не прекращайте тренировать мозг
Регулярная умственная деятельность помогает укрепить нейронные сети и замедляет их ослабление в процессе старения. Чтение, игра на музыкальном инструменте, настольные игры или изучение языков – эффективно позволяют поддерживать когнитивные навыки.
Читайте также: Медики рассказали, как уберечься от сердечных болезней
Общайтесь и поддерживайте социальные контакты
Постоянное общение – это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции и укрепляет нейронные сети. Поэтому общайтесь с близкими как можно больше, вспоминайте разные истории, обсуждайте новости или книги.
В мире 21 сентября отмечали Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. По этому поводу исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как уберечься от этого заболевания мозга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующую информацию Супрун опубликовала на своей странице в Facebook.
Заходили ли вы когда-нибудь в комнату, а потом останавливались там на несколько секунд, потому что забыли, что вам нужно? Или же просто оставляли ключи не на привычном месте и долго не могли вспомнить, где они лежат? Такая рутинная забывчивость вполне естественна. Впрочем, чем старше мы становимся, тем более вероятно, что это может быть опасным симптомом, который свидетельствует о появлении деменции,– отмечается в сообщении.
Супрун объяснила, что деменция (болезнь еще называют старческим безумием) – это нарушение когнитивных функций, что провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции и вызывает 60-80% случаев этого синдрома. Симптомы болезни проявляются у пожилых людей после 60 лет. Однако иногда болезнь поражает и молодых людей.
Так, Супрун написала, как можно эффективно противодействовать болезни Альцгеймера:
Как можно больше двигайтесь
Согласно результатам исследований, регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти. Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозге выделяется фактор роста, что способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому.
Питайтесь полноценно
Физическая активность вместе со сбалансированным питанием – надежная защита от сердечно-сосудистых заболеваний, которые ученые также относят к факторам риска, которые вызывают болезнь Альцгеймера. Здоровый рацион должен включать фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыбу (сельдь, скумбрия), птицу и молочные продукты. А вот употребление красного мяса следует ограничить. Такой рацион также снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции.
Не прекращайте тренировать мозг
Регулярная умственная деятельность помогает укрепить нейронные сети и замедляет их ослабление в процессе старения. Чтение, игра на музыкальном инструменте, настольные игры или изучение языков – эффективно позволяют поддерживать когнитивные навыки.
Читайте также: Медики рассказали, как уберечься от сердечных болезней
Общайтесь и поддерживайте социальные контакты
Постоянное общение – это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции и укрепляет нейронные сети. Поэтому общайтесь с близкими как можно больше, вспоминайте разные истории, обсуждайте новости или книги.
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