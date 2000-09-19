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Раздел: Медицина  
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Доказана возможность похудеть «силой мысли»

Доказана возможность похудеть «силой мысли»Участниками эксперимента стали 140 добровольцев.

Ученые из Университета Квинсленда и Университета Плимута проверили зависимость результатов похудения от визуализации конечного результата и мотивации. Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Obesity.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.

Первая занималась по специально разработанной методике Functional Imagery Training (FIT), в основе которой лежала визуализация конечного результата. Специалисты просили испытуемых представить, как они будут себя чувствовать и что смогут себе позволить, когда похудеют.

Для второй группы подготовили методику Motivational Interviewing (MI), смысл которой заключается в мотивационных беседах и разговорах. При этом никаких дополнительных диетических рекомендаций испытуемым не предлагали.

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В итоге через шесть месяцев первая группа в среднем похудела на 4,11 кг, а испытуемые из второй группы – лишь на 0,74 кг.

Ранее ученые назвали популярную диету причиной преждевременной смерти. По мнению специалистов, исключение какого-либо вещества из рациона может дать кратковременный положительный эффект в виде прилива сил или сброса веса. Но в долгосрочной перспективе они принесут больше вреда.
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 Теги: похудение, сила мысли

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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