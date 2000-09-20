Раздел: Медицина
Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни
В ближайшие два года может быть разработано лекарство от Альцгеймера.
Исследователи из Кембриджа и Лундского университета предложили новый подход к лечению ранних стадий болезни Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Они разработали стратегию, нацеленную на токсичные белки, которые запускают развитие заболевания.
По мнению ученых, это позволит создать эффективный препарат от пока еще неизлечимой болезни уже в ближайшие годы.
Для болезни Альцгеймера характерна массовая гибель нейронов, в результате чего пациенты теряют память и когнитивные функции. В настоящее время заболевание остается неизлечимым и приводит к смерти. По мнению ученых, главная причина болезни - скопление токсичных олигомерных белков.
Тем не менее, большинство клинических испытаний препаратов против болезни Альцгеймера нацелены не на причину заболевания, а на его симптомы. Всего было проведено около 400 таких исследований, большинство из которых закончилось неудачей. В лучшем случае фармацевтам удавалось получить препараты, способные замедлить развитие болезни, отмечает Eurek Alert.
Исследователи из Великобритании и Швеции предлагают иной подход. Они ищут препараты, нацеленные непосредственно на олигомерные белки.
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Ученые доказали возможность не только обнаружить такие соединения, но и искусственно повысить их эффективность. По мнению исследователей, первые молекулы-кандидаты смогут пройти клинические испытания уже в течение двух ближайших лет. Чтобы ускорить создание лекарства, ученые основали в Кембридже биотехнологическую компанию Wren Therapeutics.
Исследователи из Кембриджа и Лундского университета предложили новый подход к лечению ранних стадий болезни Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Они разработали стратегию, нацеленную на токсичные белки, которые запускают развитие заболевания.
По мнению ученых, это позволит создать эффективный препарат от пока еще неизлечимой болезни уже в ближайшие годы.
Для болезни Альцгеймера характерна массовая гибель нейронов, в результате чего пациенты теряют память и когнитивные функции. В настоящее время заболевание остается неизлечимым и приводит к смерти. По мнению ученых, главная причина болезни - скопление токсичных олигомерных белков.
Тем не менее, большинство клинических испытаний препаратов против болезни Альцгеймера нацелены не на причину заболевания, а на его симптомы. Всего было проведено около 400 таких исследований, большинство из которых закончилось неудачей. В лучшем случае фармацевтам удавалось получить препараты, способные замедлить развитие болезни, отмечает Eurek Alert.
Исследователи из Великобритании и Швеции предлагают иной подход. Они ищут препараты, нацеленные непосредственно на олигомерные белки.
Читайте также: Эти продукты способствуют профилактике простудных заболеваний
Ученые доказали возможность не только обнаружить такие соединения, но и искусственно повысить их эффективность. По мнению исследователей, первые молекулы-кандидаты смогут пройти клинические испытания уже в течение двух ближайших лет. Чтобы ускорить создание лекарства, ученые основали в Кембридже биотехнологическую компанию Wren Therapeutics.
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