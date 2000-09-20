Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни

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Пенсионерам нужно чаще есть цитрусовые.

Медики совершили прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Ученые сообщили о грандиозном прорыве в методах лечения болезни Альцгеймера.

Болезнь приводит не к потере памяти, а к утрате способности считывать ее из нейронов.