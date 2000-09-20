» » Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни
Раздел: Медицина  
0

Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни

Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни В ближайшие два года может быть разработано лекарство от Альцгеймера.

Исследователи из Кембриджа и Лундского университета предложили новый подход к лечению ранних стадий болезни Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Они разработали стратегию, нацеленную на токсичные белки, которые запускают развитие заболевания.

По мнению ученых, это позволит создать эффективный препарат от пока еще неизлечимой болезни уже в ближайшие годы.

Для болезни Альцгеймера характерна массовая гибель нейронов, в результате чего пациенты теряют память и когнитивные функции. В настоящее время заболевание остается неизлечимым и приводит к смерти. По мнению ученых, главная причина болезни - скопление токсичных олигомерных белков.

Тем не менее, большинство клинических испытаний препаратов против болезни Альцгеймера нацелены не на причину заболевания, а на его симптомы. Всего было проведено около 400 таких исследований, большинство из которых закончилось неудачей. В лучшем случае фармацевтам удавалось получить препараты, способные замедлить развитие болезни, отмечает Eurek Alert.

Исследователи из Великобритании и Швеции предлагают иной подход. Они ищут препараты, нацеленные непосредственно на олигомерные белки.

Читайте также: Эти продукты способствуют профилактике простудных заболеваний

Ученые доказали возможность не только обнаружить такие соединения, но и искусственно повысить их эффективность. По мнению исследователей, первые молекулы-кандидаты смогут пройти клинические испытания уже в течение двух ближайших лет. Чтобы ускорить создание лекарства, ученые основали в Кембридже биотехнологическую компанию Wren Therapeutics.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Альцгеймер, лекарство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     302
     0

Похожие новости по теме

Фрукты, способные защитить от болезни Альцгеймера Фрукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

Пенсионерам нужно чаще есть цитрусовые.

Создана эффективная вакцина от болезни Альцгеймера Создана эффективная вакцина от болезни Альцгеймера

Медики совершили прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Ученым удалось обратить вспять потерю памяти при болезни Альцгеймера Ученым удалось обратить вспять потерю памяти при болезни Альцгеймера

Ученые сообщили о грандиозном прорыве в методах лечения болезни Альцгеймера.

Ученые научились возвращать память при развитии болезни Альцгеймера Ученые научились возвращать память при развитии болезни Альцгеймера

Болезнь приводит не к потере памяти, а к утрате способности считывать ее из нейронов.

Найден способ замедлить развитие болезни Альцгеймера Найден способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Американские ученые заявили о разработке препарата против болезни.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх