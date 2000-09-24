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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали эффективные продукты для укрепления костей

Врачи назвали эффективные продукты для укрепления костейДиетологи назвали новые полезные свойства какао.

Продукты, содержащие какао, являются ранее неизвестным источником большого количества витамина D2.

К такому выводу в ходе исследований пришли ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера, передает Хроника.инфо со ссылкой на proman.

По словам специалистов, сам по себе витамин D имеет решающее значение для человеческого организма и его дефицит может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза. Витамин имеет два типа: D2 и D3. Витамин D3 образуется в коже человека при воздействии солнца и покрывает 90% от потребностей организма. Остальная его часть усваивается через пищу: например, жирную рыбу или куриные яйца. Больше всего витамина D2 - в масле какао и темном шоколаде, меньше всего - в белом шоколаде. Этот витамин также встречается в грибах, но многие люди его недополучают. Оказалось, что после просушивания какао-бобов на солнце в них происходит трансформация прекурсоров витамина D в витамин D2.

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Впрочем, несмотря на свое открытие, диетологи не рекомендуют употреблять большое количество шоколада, чтобы покрыть дефицит витамина D2, поскольку это может повредить здоровью из-за высокого содержания в плитке жира и сахара.
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 Теги: какао, укрепление костей

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Сегодня, 12:33 » Автор: Ирина Шевченко
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