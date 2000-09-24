Врачи назвали эффективные продукты для укрепления костей

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Речь будет идти о продуктах с витамином В12.

Ученые советуют регулярно принимать «солнечные ванны», что позволит поддерживать в организме оптимальный уровень витамина D.

Зачем нужен витамин В12 и в каких продуктах его больше всего.