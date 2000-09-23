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Раздел: Медицина  
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Назван быстрый способ проверить щитовидную железу

Назван быстрый способ проверить щитовидную железуНенормальная температура по утрам - первый признак воспалительного процесса.

Мало кто об этом знает, но еще 50 лет назад ученый Брода Отто Барнс обнаружил, что температура тела - отличный индикатор того, как работает ваша щитовидная железа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Есть только один нюанс: температуру тела нужно мерить сразу после пробуждения, еще в кровати.

Барнс заметил, что ненормальная температура по утрам - первый признак воспалительного процесса в щитовидной железе. А сейчас все знают, что если этот орган нашего тела работает неправильно, проблем не оберешься!

Все, что вам нужно - это градусник. Вот что нужно делать:

Подготовьте его лучше заранее, еще до отхода ко сну. Ртуть на нем должна застыть на отметке никак не выше 35 градусов.

Как только проснетесь, сразу засуньте градусник в подмышечную впадину. Пусть он пробудет там дольше обычного - 10 минут.

Запишите результат. Нормальный ее диапазон: от 36,5 С° до 36,8 С°.

Вот как трактовать результаты:

Если ваша температура - от 36,5 С° до 36,8 С°, значит, со щитовидной железой все в порядке.

Если ваша температура по утрам ниже 36,5 С°, значит, у вас гипотиреоз. Это значит, что щитовидная железа работает не так активно, как должна. Вероятно, именно поэтому вы испытываете симптомы хронической усталости, депрессии, часто страдаете от простуды и проблем с памятью и концентрацией. В наиболее запущенных вариантах можно наблюдать и выпадение волос.

Если же утренняя температура выше 36,8 С°, значит, у вас гипертиреоз. Это когда щитовидная железа активничает сверх нормы. Скорее всего, в организме есть какой-то сильный воспалительный процесс. Т.е. вы болеете и не лечитесь!

Помните, что для «чистоты» результатов нужно повторить процедуру как минимум три раза подряд в три разных дня.

Если все это время результат, не подпадающий под «норму», будет повторяться, вам нужно идти на консультацию к эндокринологу и выяснять причины своих проблем.

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И еще. Если отклонение незначительное, и к врачу идти нет никаких сил, попробуйте решить проблему самостоятельно.

Главное в этом деле - правильный рацион. В нем должно быть достаточно селена, витамина А, магния и витамина В. Все эти минералы крайне важны для нормальной работы щитовидки.
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 Теги: щитовидная железа, проверка

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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