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Медики назвали одну из причин возникновения рака

Медики назвали одну из причин возникновения ракаОжирение – огромная угроза

Британские ученые из Cancer Research UK заявили о том, что в ближайшие за 25 лет изменится распределение причин развития онкозаболеваний, об этом пишет The independent. Причиной рака номер один для человечества станет ожирение, убеждены исследователи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

По прогнозам исследователей, в 2035 году в мировой статистике причин заболеваемости раком у 10% людей главным фактором появления онкозаболеваний будет курение, у 9% людей - лишний вес и ожирение. В 2043 году ожирение уже будет занимать первую позицию среди причин развития рака у женщин.

Женщины в целом склонны к развитию связанных с ожирением раковых заболеваний больше чем мужчины, констатировали научные специалисты. Прежде всего, женщины подвержены раку молочной железы и раку матки.

«Ожирение – огромная угроза, и ситуация будет только ухудшаться. Необходимо остановить поток раковых заболеваний, связанных с лишним весом, чтобы прогноз экспертов никогда не стал реальностью», - отметила ведущий эксперт проекта профессор Линда Болд.

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Ожирение – это заболевание, при котором в подкожной клетчатке и других тканях накапливается избыточное количество жира. Основными причинами ожирения являются переедание и малоподвижный образ жизни. Врачи считают, что с ожирeнием напрямую связано развитие таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, артрит, холецистит, рак предстательной железы и толстой кишки.
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 Теги: рак, ожирение

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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