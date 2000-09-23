» » Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание
Раздел: Медицина  
0

Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание

Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпаниеЧетыре самых опасных болезни из-за недосыпа.

Дефицит сна может оказаться главным фактором развития целого ряда болезней. Из них медики выделяют четыре, наиболее опасные в своих последствиях для организма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В частности, исследование, проводившееся научными специалистами Чикагского университета, показало, что у людей, которые мало спят на протяжении длительного времени, начинают развиваться ожирение и преддиабет. По словам ученых, у людей, спавших по четыре часа, в крови увеличивалась концентрация жирных кислот, снижающих способность организма регулировать уровень сахара.

Кроме того, дефицит сна может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Так. по данным, которые были озвучены на конгрессе Европейского кардиологического общества, у мужчин, которые плохо спят, вероятность инфаркта миокарда превышена в 2,6 раза, вероятность инсульта – в 1,5 раза.

Также систематический недосып связан с высоким риском болезни Альцгеймера, об этом, например, говорят результаты исследования ученых из Университета Джона Хопкинса. Ученые отмечают, что у пациентов, которые жалуются на плохой сон, в головном мозге наблюдается увеличенное количество бета-амилоидных отложений, которые могут как быть причиной болезни Альцгеймера, так и ускорять ее развитие.

Читайте также: Медики предупредили, чем опасно обезвоживание организма

Имеющиеся сегодня научные данные указывают и на связь недостатка сна с развитием язвенного колита -воспалительного заболевания слизистых оболочек кишечника. Было установлено, что риск данного заболевания повышался, если сон длился до шести часов и менее.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: недосыпание, вред для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:55 » Автор: Ирина Шевченко
     100
     0

Похожие новости по теме

Названа необычная причина сонливости днем Названа необычная причина сонливости днем

Дневная сонливость может быть признаком заболевания.

Медики сообщили, чем чреват переизбыток сна Медики сообщили, чем чреват переизбыток сна

Переизбыток сна, как и недосып, может быть вреден.

Медики рассказали, чем опасен для здоровья длительный сон Медики рассказали, чем опасен для здоровья длительный сон

Ученые не советуют спать много.

Медики рассказали, почему опасно слишком долго спать Медики рассказали, почему опасно слишком долго спать

Переизбыток сна вреден для организма, как и его недостаток.

Врачи объяснили, чем опасен переизбыток сна Врачи объяснили, чем опасен переизбыток сна

Много спать вредно для сердца.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх