Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему люди стареют по-разному
Почему люди стареют с разной скоростью
Ученые из Калифорнийского университета считают, что старение – это биологический процесс, который не зависит от желания или образа жизни. И фактом остается то, что одни люди в 70 лет выглядят на 50, а другие уже в 30 чувствуют себя как на 50, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
И вид не всегда зависит от их полезных или вредных привычек.
По словам ученых, 5% жителей планеты генетически запрограммированы на раннее старение и преждевременную смерть, даже если будут придерживаться всех возможных правил здорового образа жизни.
А все из-за внутренних биологических часов – у одних людей он "отстает", у других очень "спешит". Поэтому по словам ученых, те люди, чьи биологические часы работают значительно быстрее, не доживают до 100 лет, несмотря на хорошее самочувствие и красивый вид.
Ученые убеждены, что существует так называемый ген старости, ускоряющий преждевременную смерть, несмотря на учет традиционных факторов риска (пол, курение, индекс массы тела, хронические болезни и т.п.). Поэтому некоторые люди именно по генетическим причинам обречены умереть раньше своих сверстников.
Читайте также: Ученые рассказали, почему люди стареют
Ученые пока ищут ответы на то, могут ли генетические изменения стать прямой причиной смерти или же они просто способствуют развитию определенных заболеваний, которые впоследствии приводят к летальному исходу. И могут ли "нормальные" биологические часы противостоять прогрессированию болезни. Также ученые планируют найти способ замедлять биологические часы
Ученые из Калифорнийского университета считают, что старение – это биологический процесс, который не зависит от желания или образа жизни. И фактом остается то, что одни люди в 70 лет выглядят на 50, а другие уже в 30 чувствуют себя как на 50, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
И вид не всегда зависит от их полезных или вредных привычек.
По словам ученых, 5% жителей планеты генетически запрограммированы на раннее старение и преждевременную смерть, даже если будут придерживаться всех возможных правил здорового образа жизни.
А все из-за внутренних биологических часов – у одних людей он "отстает", у других очень "спешит". Поэтому по словам ученых, те люди, чьи биологические часы работают значительно быстрее, не доживают до 100 лет, несмотря на хорошее самочувствие и красивый вид.
Ученые убеждены, что существует так называемый ген старости, ускоряющий преждевременную смерть, несмотря на учет традиционных факторов риска (пол, курение, индекс массы тела, хронические болезни и т.п.). Поэтому некоторые люди именно по генетическим причинам обречены умереть раньше своих сверстников.
Читайте также: Ученые рассказали, почему люди стареют
Ученые пока ищут ответы на то, могут ли генетические изменения стать прямой причиной смерти или же они просто способствуют развитию определенных заболеваний, которые впоследствии приводят к летальному исходу. И могут ли "нормальные" биологические часы противостоять прогрессированию болезни. Также ученые планируют найти способ замедлять биологические часы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
276
0
Также советуем посмотреть
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
- В МВД заявили о раскрытии ряда дел по нападениям на активистов
- ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиков
- Стали известны новые данные о состоянии Сенцова
- Соцсети высмеяли новую скульптуру в Киеве
- Двум бывшим беркутовцам вручили подозрения в разгоне Евромайдана
Оставьте свой комментарий