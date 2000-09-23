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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему люди стареют по-разному

Медики рассказали, почему люди стареют по-разномуПочему люди стареют с разной скоростью

Ученые из Калифорнийского университета считают, что старение – это биологический процесс, который не зависит от желания или образа жизни. И фактом остается то, что одни люди в 70 лет выглядят на 50, а другие уже в 30 чувствуют себя как на 50, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

И вид не всегда зависит от их полезных или вредных привычек.

По словам ученых, 5% жителей планеты генетически запрограммированы на раннее старение и преждевременную смерть, даже если будут придерживаться всех возможных правил здорового образа жизни.

А все из-за внутренних биологических часов – у одних людей он "отстает", у других очень "спешит". Поэтому по словам ученых, те люди, чьи биологические часы работают значительно быстрее, не доживают до 100 лет, несмотря на хорошее самочувствие и красивый вид.

Ученые убеждены, что существует так называемый ген старости, ускоряющий преждевременную смерть, несмотря на учет традиционных факторов риска (пол, курение, индекс массы тела, хронические болезни и т.п.). Поэтому некоторые люди именно по генетическим причинам обречены умереть раньше своих сверстников.

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Ученые пока ищут ответы на то, могут ли генетические изменения стать прямой причиной смерти или же они просто способствуют развитию определенных заболеваний, которые впоследствии приводят к летальному исходу. И могут ли "нормальные" биологические часы противостоять прогрессированию болезни. Также ученые планируют найти способ замедлять биологические часы

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 Теги: старость, организм

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Сегодня, 21:26 » Автор: Татьяна Ларина
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