Раздел: Медицина
Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени
Также она приводит к глухоте и кариесу.
Как сообщило научное издание Journal of Endodontics, существует одна распространенная привычка, приводящая организм к ускоренному старению.Имеющие ее люди, возможно, догадываются о не самых позитивных последствиях. Но о том, что это состарит их раньше времени, они еще не знают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эта привычка вызывает несколько негативных эффектов, таких, например, как глухота и кариес. Белки TNF-альфа и hBD-2 являются для человеческого организма защитными. Выполняя свою функцию, они до последнего сохраняют иммунитет человека. Но повседневный распространенный образ жизни людей губит эти спасительные белки.
Наблюдая за большой группой людей, ученые выявили, что те добровольцы, которые признались в своей вредной привычке, имели гораздо худший показатель здоровья. Их организм был уже изношен: плохие зубы, медленно заживающие десны, глухота. Другие добровольцы продемонстрировали гораздо лучшие показатели. Их зубная ткань, конечно, тоже подвергалась негативному воздействию окружающей среды, но при этом была гораздо прочнее и имела большой потенциал для дальнейшей здоровой жизни.
При этом признаки ранней глухоты у добровольцев второй группы не проявлялись, в отличие от добровольцев первой группы,осознанно следующих распространенной привычке. Ученые-медики пришли к выводу, что данная привычка не только быстрее старит человека, но и приводит к серьезным заболеваниям полости рта. Старящая привычка распространена по всему земному шару. Особенно сильно ей подвержены люди, проживающие в развитых и развивающихся странах. О вредном влиянии этой привычки, казалось бы, знают все. Однако ей следуют около 11 миллионов человек. Все эти люди обрекают себя на преждевременное старение.
Читайте также: Ошибки в прическах, способные сильно состарить. Фото
Привычка, провоцирующая глухоту и заставляющая организм стареть раньше, – банальное курение.
Как сообщило научное издание Journal of Endodontics, существует одна распространенная привычка, приводящая организм к ускоренному старению.Имеющие ее люди, возможно, догадываются о не самых позитивных последствиях. Но о том, что это состарит их раньше времени, они еще не знают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эта привычка вызывает несколько негативных эффектов, таких, например, как глухота и кариес. Белки TNF-альфа и hBD-2 являются для человеческого организма защитными. Выполняя свою функцию, они до последнего сохраняют иммунитет человека. Но повседневный распространенный образ жизни людей губит эти спасительные белки.
Наблюдая за большой группой людей, ученые выявили, что те добровольцы, которые признались в своей вредной привычке, имели гораздо худший показатель здоровья. Их организм был уже изношен: плохие зубы, медленно заживающие десны, глухота. Другие добровольцы продемонстрировали гораздо лучшие показатели. Их зубная ткань, конечно, тоже подвергалась негативному воздействию окружающей среды, но при этом была гораздо прочнее и имела большой потенциал для дальнейшей здоровой жизни.
При этом признаки ранней глухоты у добровольцев второй группы не проявлялись, в отличие от добровольцев первой группы,осознанно следующих распространенной привычке. Ученые-медики пришли к выводу, что данная привычка не только быстрее старит человека, но и приводит к серьезным заболеваниям полости рта. Старящая привычка распространена по всему земному шару. Особенно сильно ей подвержены люди, проживающие в развитых и развивающихся странах. О вредном влиянии этой привычки, казалось бы, знают все. Однако ей следуют около 11 миллионов человек. Все эти люди обрекают себя на преждевременное старение.
Читайте также: Ошибки в прическах, способные сильно состарить. Фото
Привычка, провоцирующая глухоту и заставляющая организм стареть раньше, – банальное курение.
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