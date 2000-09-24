Раздел: Медицина
Врачи рассказали о пользе шоколада
Шоколад полезен даже при диабете.
Начнем с того, что шоколад снижает артериальное давление за счёт воздействия флавонолов какао. Итальянские исследователи доказали, что эти флавонолы производят окись азота в организме. А данный газ расслабляет мышцы в кровеносных сосудах, что способствует нормальному току крови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Шоколад уменьшает риск инфарктов. Те же самые итальянские исследователи доказали, что окись азота за счёт воздействия на кровоток через артерии и кровеносные сосуды уменьшает вероятность инфарктов или инсультов. Их коллеги из Бразилии выяснили, что у какао есть свойство уменьшать показатели «плохого» холестерина в крови, наконец, этот ингредиент обладает свойством антикоагулянта.
Шоколад положительно воздействует на приток крови к мозгу. Это обеспечивается за счёт полифенолов, которые таким образом уменьшают риск нейродегенеративных болезней, как доказали исследователи из Франции. Регулярное употребление какао и шоколада положительно воздействует на интеллект.
Как ни странно, но шоколад может пригодиться и при диабете второго типа. Ученые выяснили, что какао прямо воздействует на течение этой болезни, так как у флавонолов есть свойство улучшать производство инсулина и метаболизм глюкозы в организме.
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Ну и самый приятный и очевидный плюс от употребления шоколада. Он улучшает настроение и борется с симптомами депрессии. Многочисленные научные исследования и личные наблюдения миллионов людей подтверждают данный факт.
Начнем с того, что шоколад снижает артериальное давление за счёт воздействия флавонолов какао. Итальянские исследователи доказали, что эти флавонолы производят окись азота в организме. А данный газ расслабляет мышцы в кровеносных сосудах, что способствует нормальному току крови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Шоколад уменьшает риск инфарктов. Те же самые итальянские исследователи доказали, что окись азота за счёт воздействия на кровоток через артерии и кровеносные сосуды уменьшает вероятность инфарктов или инсультов. Их коллеги из Бразилии выяснили, что у какао есть свойство уменьшать показатели «плохого» холестерина в крови, наконец, этот ингредиент обладает свойством антикоагулянта.
Шоколад положительно воздействует на приток крови к мозгу. Это обеспечивается за счёт полифенолов, которые таким образом уменьшают риск нейродегенеративных болезней, как доказали исследователи из Франции. Регулярное употребление какао и шоколада положительно воздействует на интеллект.
Как ни странно, но шоколад может пригодиться и при диабете второго типа. Ученые выяснили, что какао прямо воздействует на течение этой болезни, так как у флавонолов есть свойство улучшать производство инсулина и метаболизм глюкозы в организме.
Читайте также: Врачи назвали противопоказания к употреблению чеснока
Ну и самый приятный и очевидный плюс от употребления шоколада. Он улучшает настроение и борется с симптомами депрессии. Многочисленные научные исследования и личные наблюдения миллионов людей подтверждают данный факт.
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