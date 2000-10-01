Раздел: Медицина
Медики рассказали, что делать при аллергии на домашних питомцев
Регулярно делайте в доме влажную уборку.
Домашние питомцы обитают у многих людей. Но положительные эмоции, которые доставляет общение с пушистыми собратьями, может омрачить такое неприятное явление как аллергия. Каковы симптомы и что делать?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Кошка является наиболее аллергенной среди всех домашних животных. Это oбуcлoвлeно, в ocнoвнoм, бeлкoм Fel d1, который вырабатывается cлюнными и caльными жeлeзaми звepя. Облизывaяcь, кoшкa ocтaвляeт этo вeщecтвo нa cвoeй шepcткe.
Аллергия может проявляться по-разному: зудом и покраснением кожи, слезящимися глазами, заложенностью носа и чиханием, затруднением дыхания, кашлем и даже головной болью.
Сухая уборка при помощи пылесоса в данном случае не подойдет, поскольку после нее значительная часть пыли с аллергенами лишь поднимается вверх. Уберите все предметы, на которых способна оседать шерсть животных: ковровые покрытия, тяжелые ворсистые шторы, мягкие игрушки. Животное следует регулярно, хотя бы раз неделю (а по возможности, и чаще), мыть, желательно при помощи специального гипоаллергенного шампуня. После контакта с питомцем обязательно мойте руки. Не надо позволять питомцу спать там, где спят его хозяева.
Читайте также: Забавные фотки чрезмерно жадных домашних питомцев
Какие-либо лекарства против аллергии может назначить только врач. Поэтому при появлении первых симптомов срочно проконсультируйтесь со специалистом.
Домашние питомцы обитают у многих людей. Но положительные эмоции, которые доставляет общение с пушистыми собратьями, может омрачить такое неприятное явление как аллергия. Каковы симптомы и что делать?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Кошка является наиболее аллергенной среди всех домашних животных. Это oбуcлoвлeно, в ocнoвнoм, бeлкoм Fel d1, который вырабатывается cлюнными и caльными жeлeзaми звepя. Облизывaяcь, кoшкa ocтaвляeт этo вeщecтвo нa cвoeй шepcткe.
Аллергия может проявляться по-разному: зудом и покраснением кожи, слезящимися глазами, заложенностью носа и чиханием, затруднением дыхания, кашлем и даже головной болью.
Сухая уборка при помощи пылесоса в данном случае не подойдет, поскольку после нее значительная часть пыли с аллергенами лишь поднимается вверх. Уберите все предметы, на которых способна оседать шерсть животных: ковровые покрытия, тяжелые ворсистые шторы, мягкие игрушки. Животное следует регулярно, хотя бы раз неделю (а по возможности, и чаще), мыть, желательно при помощи специального гипоаллергенного шампуня. После контакта с питомцем обязательно мойте руки. Не надо позволять питомцу спать там, где спят его хозяева.
Читайте также: Забавные фотки чрезмерно жадных домашних питомцев
Какие-либо лекарства против аллергии может назначить только врач. Поэтому при появлении первых симптомов срочно проконсультируйтесь со специалистом.
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