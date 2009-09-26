Врачи назвали продукты, которые необходимо есть каждый день

Диетологи назвали продукты, надолго продлевающие жизнь.



Результаты своего исследования учёные из Женского университета Бригама Янга опубликовали после изучения данных более 447 тысяч человек.



Об этом пишет



Их разделили на несколько групп, каждая из которых держала разный рацион и питалась совершенно разными продуктами. После изучения полученных результатов, диетологи пришли к выводу, что организму необходимо регулярное употребление натуральных углеводов. Именно они позволяют практически всем органам полноценно функционировать на протяжении всей жизни.



Одной из основных польз, исходящих от натуральных углеводов, учёные назвали улучшение иммунитета и питательную поддержку организма при борьбе с инфекциями. В частности, это происходит за счёт мобилизации клеток и укрепления тканей, благодаря чему люди намного реже болеют простудой, гриппом или ангиной.



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Среди содержащих большое количество натуральных углеводов относятся бананы и яблоки, фасоль и горох, макароны из твёрдых сортов пшеницы, картофель и ямс, хлеб из твёрдой муки, а также крупы - овсяная, гречневая и рисовая. Такую пищу учёные рекомендуют употреблять регулярно. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Результаты своего исследования учёные из Женского университета Бригама Янга опубликовали после изучения данных более 447 тысяч человек.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97 Их разделили на несколько групп, каждая из которых держала разный рацион и питалась совершенно разными продуктами. После изучения полученных результатов, диетологи пришли к выводу, что организму необходимо регулярное употребление натуральных углеводов. Именно они позволяют практически всем органам полноценно функционировать на протяжении всей жизни.Одной из основных польз, исходящих от натуральных углеводов, учёные назвали улучшение иммунитета и питательную поддержку организма при борьбе с инфекциями. В частности, это происходит за счёт мобилизации клеток и укрепления тканей, благодаря чему люди намного реже болеют простудой, гриппом или ангиной.Среди содержащих большое количество натуральных углеводов относятся бананы и яблоки, фасоль и горох, макароны из твёрдых сортов пшеницы, картофель и ямс, хлеб из твёрдой муки, а также крупы - овсяная, гречневая и рисовая. Такую пищу учёные рекомендуют употреблять регулярно.





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