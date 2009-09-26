Медики назвали продукты, провоцирующие появление акне

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Врачи назвали самые вредные продукты для кожи лица По утверждению медиков, главными "врагами" кожи лица являются вино, сахар, молоко и мучные изделия.

Названы продукты, провоцирующие воспаления на лице Если угревая сыпь для вас - частое явление, откажитесь от этих продуктов.

Эти продукты наносят серьезный вред здоровью кожи Кожа лица нуждается не только в правильном уходе, но и в правильном питании.