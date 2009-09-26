Раздел: Медицина
Медики назвали продукты, провоцирующие появление акне
Узнайте, какая еда провоцирует появление прыщей.
Всем нам известно, что здоровье нашей кожи напрямую зависит от того, что мы едим и экспертное мнение ведущих медиков, диетологов и косметологов – тому подтверждение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Американский ученый и эксперт в области интегративной медицины Франк Липман, который консультирует многих голливудских красавиц, в числе которых Гвинет Пэлтроу, убежден, что красота и чистота кожи зависит от нашего образа жизни и питания, а не от косметических средств, которые мы используем.
Именно поэтому специалист рекомендует всем без исключения женщинам уделить особое внимание своему питанию и навсегда исключить некоторые продукты из своего рациона, чтобы сохранить красоту кожи. О том, от каких продуктов нужно отказаться для того, чтобы кожа была чистой и красивой – читай в нашем материале.3
Молочные продукты
Доктор Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты.
«Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни», - говорит эксперт.
Обработанные углеводы
Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы – обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы.
«Обработанные углеводы - это все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки. Эти обработанные продукты взывают всплеск инсулина. Обработанные пищевые продукты также изготавливаются из обработанных искусственных масел, таких как масло канолы, соевое масло и другие «растительные масла», которые провоцируют воспаление, а чем больше воспаления – тем больше прыщей», - говорит доктор.
Читайте также: Медики назвали продукты, провоцирующие онкозаболевания
Газированные напитки
Еще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице.
«В нашей любимой газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ. Ваша кожа - ваш самый большой орган, и даже несмотря на то, что она находится снаружи вашего тела, это окно в то, что происходит внутри. Газировка не только увеличивает уровни инсулина, но и разрушает полезные здоровые бактерии в вашем кишечнике. Кожные проблемы, такие как розацеа, экзема, акне и другие, все свидетельствуют о дисбалансе кишечных бактерий», - утверждает Липман.
Всем нам известно, что здоровье нашей кожи напрямую зависит от того, что мы едим и экспертное мнение ведущих медиков, диетологов и косметологов – тому подтверждение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Американский ученый и эксперт в области интегративной медицины Франк Липман, который консультирует многих голливудских красавиц, в числе которых Гвинет Пэлтроу, убежден, что красота и чистота кожи зависит от нашего образа жизни и питания, а не от косметических средств, которые мы используем.
Именно поэтому специалист рекомендует всем без исключения женщинам уделить особое внимание своему питанию и навсегда исключить некоторые продукты из своего рациона, чтобы сохранить красоту кожи. О том, от каких продуктов нужно отказаться для того, чтобы кожа была чистой и красивой – читай в нашем материале.3
Молочные продукты
Доктор Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты.
«Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни», - говорит эксперт.
Обработанные углеводы
Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы – обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы.
«Обработанные углеводы - это все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки. Эти обработанные продукты взывают всплеск инсулина. Обработанные пищевые продукты также изготавливаются из обработанных искусственных масел, таких как масло канолы, соевое масло и другие «растительные масла», которые провоцируют воспаление, а чем больше воспаления – тем больше прыщей», - говорит доктор.
Читайте также: Медики назвали продукты, провоцирующие онкозаболевания
Газированные напитки
Еще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице.
«В нашей любимой газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ. Ваша кожа - ваш самый большой орган, и даже несмотря на то, что она находится снаружи вашего тела, это окно в то, что происходит внутри. Газировка не только увеличивает уровни инсулина, но и разрушает полезные здоровые бактерии в вашем кишечнике. Кожные проблемы, такие как розацеа, экзема, акне и другие, все свидетельствуют о дисбалансе кишечных бактерий», - утверждает Липман.
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