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Медики назвали продукты, провоцирующие появление акне

Медики назвали продукты, провоцирующие появление акнеУзнайте, какая еда провоцирует появление прыщей.

Всем нам известно, что здоровье нашей кожи напрямую зависит от того, что мы едим и экспертное мнение ведущих медиков, диетологов и косметологов – тому подтверждение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Американский ученый и эксперт в области интегративной медицины Франк Липман, который консультирует многих голливудских красавиц, в числе которых Гвинет Пэлтроу, убежден, что красота и чистота кожи зависит от нашего образа жизни и питания, а не от косметических средств, которые мы используем.

Именно поэтому специалист рекомендует всем без исключения женщинам уделить особое внимание своему питанию и навсегда исключить некоторые продукты из своего рациона, чтобы сохранить красоту кожи. О том, от каких продуктов нужно отказаться для того, чтобы кожа была чистой и красивой – читай в нашем материале.3

Молочные продукты
Доктор Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты.

«Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни», - говорит эксперт.

Обработанные углеводы
Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы – обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы.

«Обработанные углеводы - это все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки. Эти обработанные продукты взывают всплеск инсулина. Обработанные пищевые продукты также изготавливаются из обработанных искусственных масел, таких как масло канолы, соевое масло и другие «растительные масла», которые провоцируют воспаление, а чем больше воспаления – тем больше прыщей», - говорит доктор.

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Газированные напитки
Еще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице.

«В нашей любимой газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ. Ваша кожа - ваш самый большой орган, и даже несмотря на то, что она находится снаружи вашего тела, это окно в то, что происходит внутри. Газировка не только увеличивает уровни инсулина, но и разрушает полезные здоровые бактерии в вашем кишечнике. Кожные проблемы, такие как розацеа, экзема, акне и другие, все свидетельствуют о дисбалансе кишечных бактерий», - утверждает Липман.
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 Теги: прыщи, продукты

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Сегодня, 12:56 » Автор: Ирина Шевченко
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